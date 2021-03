Indiana Jones arrive en 4K Ultra HD cet été!

Sony kd-48a9 oled 4k ultra hd

Écrans Oled - Sony kd-48a9 Noirs OLED, son immersif, taille compacte. Profitez des noirs profonds et des couleurs naturelles de la technologie OLED sur un téléviseur compact. Notre processeur fait ressortir les détails de chaque scène et offre un son en harmonie avec l'image. La qualité visuelle et audio dans