Indiana Jones 5 : tout ce que l’on sait sur le retour d’Harrison Ford

Indiana Jones 5 sera situé dans une période mémorable des années 60 et aura, comme toujours, des éléments fantastiques qui captiveront le public.

©IMDBHarrison Ford dans le rôle d’Indiana Jones

Indiana Jones C’est un personnage qui a su gagner l’affection du grand public et signifiait un énorme bond dans la carrière de l’acteur populaire. Harrison Ford. Les films de l’archéologue le plus célèbre du septième art contiennent des éléments fantastiques qui parviennent à fasciner encore et encore les fans de la franchise. On peut parler de l’Arche d’Alliance, du Saint Calice ou encore du Crâne de Cristal et dans tous les cas on retrouve le fandom émerveillé.

Cette caractéristique se poursuivra sûrement dans le cinquième épisode d’Indiana Jones. Maintenant avec un nouveau directeur : James Mangold. Dans ce cas, Steven Spielberg Il a choisi de continuer lié à la franchise mais dans le rôle de producteur pour que l’histoire d’Indy ait un nouveau regard derrière la caméra. Le processus de tournage de ce film a été problématique avec un accident subi par le protagoniste Harrison Ford et restrictions dues au COVID-19.

Indiana Jones revient au cinéma

Cependant, le tournage pourrait être complété par un casting de luxe, parmi lesquels figure Mads Mikkelsen en tant que méchant du film, un acteur à la mode dans les grandes franchises avec participation à Star Wars, Merveille et animaux fantastiques. Il fera également partie du film Pont Phoebe Waller en tant qu’agent de la CIA qui fait équipe avec le personnage de Mads. elle est une tueuse « méchant et brutal ». Le rôle a été offert à Scarlett Johansson qui ne l’a pas accepté.

La cinquième histoire Indiana Jones au cinéma se déroule dans les années 1960 et ce qu’on appelle le « course spaciale » Ce sera un élément très important dans l’intrigue principale du film. À cette époque, les Américains et les Russes s’affrontaient pour voir qui dominait l’espace avant leur rival. Le premier alunissage a eu lieu en 1969 avec la mission apollon 11 nous supposons donc que le film sera situé près de cette date.

Des rumeurs sur Internet indiquent que les nazis auraient réussi à infiltrer la NASA avec pour mission de voyager dans le passé afin que les Allemands parviennent à sortir vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale et que le Troisième Reich d’Adolf Hitler se perpétue au pouvoir en conquérant le monde entier. Bien sûr, Indiana Jones Ce sera l’obstacle pour ces méchants de ne pas atteindre leur objectif.

indiana jones 5 Il a un casting de luxe composé des susmentionnés Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, en plus de Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones, Antonio Banderas et Mark Killen, entre autres. Le film sortira le 30 juin 2023.

