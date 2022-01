Indiana Jones 5 terminera le tournage dans un mois

James Mangold, l’homme derrière la suite à venir Indiana Jones 5, a fourni une mise à jour prometteuse sur le développement du film très attendu, révélant qu’il ne reste qu’un mois de tournage à terminer. Prendre à Twitter pour répondre aux questions des fans, on a demandé à James Mangold à quel point il était sur le point de terminer le tournage du prochain épisode d’Indiana Jones, ce à quoi il a répondu…

Le développement de Indiana Jones 5 a rencontré un certain drame en cours de route, avec la star de retour et icône hollywoodienne bien-aimée Harrison Ford souffrant d’une blessure à l’épaule lors de la répétition d’une scène de combat. Alors que l’équipage a pu continuer autour de ce problème, perdre votre homme de tête pendant un certain temps est loin d’être idéal.

Tout comme de nombreux autres films de tentpole, la sortie de la suite tant attendue a également subi plusieurs retards et reculs. Initialement fixé au 19 juillet 2019, Indiana Jones 5 a été reporté au 10 juillet 2020, puis au 9 juillet 2021, avant d’être repoussé au 29 juillet 2022, en raison des circonstances mondiales actuelles. Enfin, le 18 octobre 2021, le film a de nouveau été déplacé au 30 juin 2023, où il se trouve actuellement.

Réalisé par James Mangold, qui travaillera à partir d’un scénario co-écrit par Mangold, Jez Butterworth et John-Henry Butterworth, Indiana Jones 5 agira comme une séquelle de 2008 Royaume du crâne de cristal et est le cinquième opus du très populaire et très apprécié Indiana Jones la franchise. Le leader de la franchise, Harrison Ford, reviendra dans le rôle d’Indiana Jones, l’archéologue et aventurier américain au charme impitoyable, le film devant être sa dernière sortie en tant que personnage de l’acteur de 79 ans. Ford sera rejoint par Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones, Antonio Banderas et Olivier Richters.





Détails de la parcelle pour Indiana Jones 5 restent un secret bien gardé, et vous aurez sans aucun doute besoin des compétences d’Indy pour vraiment les déterrer. Plusieurs rumeurs en cours ont cependant fait surface et suggèrent que la franchise sera envoyée dans l’espace. Bien qu’Indy lui-même ne puisse pas exploser dans le cosmos, des rapports ont depuis affirmé qu’Indiana Jones 5 réunira l’aventurier avec ses anciens ennemis les nazis grâce à leur implication dans la course à l’espace des années 60.





Une autre rumeur récemment révélée est l’idée que Indiana Jones 5 agira non seulement comme le dernier hourra d’Indy, mais qu’il s’installera et laissera la place au personnage de Phoebe Waller-Bridge pour prendre le relais en tant que leader de la franchise à l’avenir. De mystérieux initiés ont poursuivi en affirmant que Kathleen Kennedy, la productrice hollywoodienne derrière la franchise, « est désireuse de faire des changements » grands et audacieux » – avec peu de choses plus importantes que de changer le personnage principal en une femme. » Une autre source a également ajouté que, « Ce serait une déclaration énorme et un grand rôle pour Phoebe. » L’idée a rencontré une réponse résolument mitigée, mais compte tenu de l’âge de Ford, passer le flambeau (et peut-être le chapeau et le fouet) à quelqu’un d’autre était destiné à arriver finalement.





Indiana Jones 5 est prévue pour le 30 juin 2023.





