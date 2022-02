Indiana Jones 5 termine officiellement le tournage

C’est un enveloppement Indiana Jones 5. Après avoir passé des années dans l’enfer du développement et fait face à de multiples retards et autres problèmes tout au long de la production, le tournage est maintenant officiellement terminé pour la suite à venir. La nouvelle vient tout droit du producteur Frank Marshall qui en a fait l’annonce le Twitter en publiant une image d’un chapeau « Indy » donné aux acteurs et à l’équipe comme cadeau d’emballage. Vous pouvez consulter le message d’annonce ci-dessous.

Le prochain film, qui n’a pas encore de titre officiel, est le cinquième volet du Indiana Jones séries après 2008 Royaume du Crâne de Cristal. Il y avait au début des plans pour faire un autre film immédiatement après la sortie de ce film, mais le cinquième film n’a pas pu décoller pendant de nombreuses années. En 2016, Disney a annoncé une date de sortie en 2019 pour Indiana Jones 5 avec Steven Spielberg à la réalisation et Harrison Ford de retour dans le rôle principal.

Divers retards stagneraient Indiana Jones 5les plans de sortie de, repoussant le film de plus en plus loin. En 2020, Spielberg avait démissionné de son poste de réalisateur bien qu’il resterait sur le projet en tant que producteur. Cela a conduit James Mangold à diriger, modifiant également les plans créatifs en écrivant un nouveau scénario avec Jez et John-Henry Butterworth, avec qui il avait collaboré sur Ford contre Ferrari. Aux côtés de Spielberg, Frank Marshall, Kathleen Kennedy et Simon Emanuel sont producteurs.

« Je comprends la méfiance, je la vis », a posté Mangold sur Twitter en 2021, faisant référence aux inquiétudes Indiana Jones fan avait avec un nouveau directeur à la barre. « Je ne sais pas si je vais vous rendre heureux. Mais mon équipe et moi allons nous assommer en essayant de faire quelque chose de bien. Nous admirons le travail des originaux. J’espère que lorsque vous verrez de vraies images, elles seront plus belles pour vous que des photos de paparazzi dans les buissons. »

Bien sûr, Harrison Ford est de retour dans le rôle d’Indiana Jones, l’archéologue la plus populaire du cinéma. Il sera rejoint par les nouveaux arrivants de la franchise Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renee Wilson, Toby Jones, Antonio Banderas et Oliver Richters.

Indiana Jones 5 promet d’être génial, selon Mads Mikkelsen





Les fans devront attendre et voir comment le film se déroulera, mais Mads Mikkelsen a fait l’éloge du scénario. L’année dernière, Mikkelsen a déclaré que la suite présente « une si belle narration » et que le film est tout ce qu’il espérait.

« Je suis très, très excité à ce sujet », a déclaré l’acteur. « J’ai revu Les aventuriers de l’arche perdue l’autre jour, c’est tellement bien fait et tellement charmant, et c’est une si belle narration. Alors oui, c’est un grand honneur de faire partie de cette franchise avec laquelle j’ai grandi… Je suis dans une position chanceuse où ils m’ont laissé lire le script avant. Et oui, c’était tout ce que je souhaitais que ce soit, donc c’était tout simplement génial. »

Indiana Jones 5 devrait sortir en salles le 30 juin 2023.





Indiana Jones 5 Set Photos Voyage dans le temps avec des gladiateurs romains et Antonio Banderas Plusieurs nouveaux clichés du tournage d'Indiana Jones 5 offrent un autre aperçu d'Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge et Antonio Banderas.

