Indiana Jones 5 Set Photos offrent un premier aperçu de Phoebe Waller-Bridge dans le cadre des années 60

Alors qu’Harrison Ford se remet de sa blessure à l’épaule, filmant sur Indiana Jones 5 continue et nous a maintenant donné un premier aperçu de Phoebe Waller-Bridge sur le plateau et le signe le plus clair que la majeure partie du film se déroulera dans les années 60, comme le suggéraient les rapports précédents. L’homme de 36 ans a été aperçu en train de se diriger le long de Cochrane Street à Glasgow, qui a été transformé en une version de New York à l’époque de la course à l’espace, portant des vêtements tout droit sortis des années soixante. le Sac à puces star a été photographiée dans une paire de bas de cloche à rayures, un manteau bordeaux, une chemise verte avec une écharpe fine, un béret bleu foncé et quelques nuances rondes.

Alors qu’un rapide coup d’œil suggérerait que Phoebe Waller-Pont marchait le long de la route avec une Ford de 79 ans, se déplaçant parmi les taxis jaunes, et d’autres véhicules américains classiques, y compris un camion de pompiers rouge sous un certain nombre de drapeaux étoilés ornant les bâtiments, qui sont tous mis en place pour recréer la Big Apple dans les jours qui ont suivi le vol spatial Apollo 11 en 1969, a même réduit le remplacement des feux de circulation réguliers par d’authentiques feux jaunes. Cependant, Ford n’était pas réellement sur le plateau et était remplacé dans les plans par son double du corps, évidemment pour permettre au tournage de continuer comme prévu sans leur plomb indisposé.

On pense que plusieurs centaines de figurants ont été employés pour que les scènes soient tournées en Écosse, qui est le troisième lieu britannique pour le film après avoir commencé dans le nord-est de l’Angleterre, puis déménagé à Londres. Alors que le tournage a fait du bruit chez les habitants de la capitale, le tournage écossais semble être passé pour la plupart inaperçu jusqu’à présent, ce qui sera un bonus pour le réalisateur James Mangold, qui succède à Steven Spielberg qui a réalisé toutes les précédentes sorties du film. archéologue intrépide.

S’exprimant précédemment dans un communiqué, Mangold a déclaré: « Je suis ravi de commencer une nouvelle aventure, en collaborant avec une équipe de rêve de grands cinéastes de tous les temps. Steven, Harrison, Kathy, Frank et John sont tous des héros artistiques de Lorsque vous ajoutez Phoebe, un acteur éblouissant, une voix créative brillante et la chimie qu’elle apportera sans aucun doute à notre plateau, je ne peux m’empêcher de me sentir aussi chanceux que lui. «

Alors que l’intrigue principale du film est gardée secrète pour l’instant, cela a été rapporté par À l’intérieur de la magie le mois dernier que le film se déroulerait principalement dans les années 1960. Les Illuminerdi a suivi ce rapport en ajoutant que Mads Mikkelsen jouerait le rôle d’un scientifique nazi employé par le gouvernement américain pour travailler sur le programme d’alunissage de la NASA. Alors que nous avons vu des images de Ford portant des points de capture de mouvement sur son visage et des véhicules nazis sur le plateau, suggérant que Ford sera vieilli pour une partie du film. Mikkelsen étant la clé pour ramener l’ennemi nazi du passé, il est probable que les scènes vieillies formeront une sorte de prologue à la partie principale du film. Indiana Jones 5 arrivera en salles en juillet 2022.

Sujets : Indiana Jones 5