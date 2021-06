Indiana Jones 5 ramène les méchants nazis dans la vidéo du tournage

Avec un certain nombre de photos prises en public émergeant de l’ensemble de Indiana Jones 5, une nouvelle vidéo a été publiée par North Yorkshire Moor Railways qui montre certaines des meilleures séquences à ce jour des derniers jours de tournage, et comme prévu, il y a une forte présence nazie dans les images. Le cinquième volet de la franchise attend depuis longtemps les fans, et c’est aussi le premier Indiana Jones film à ne pas diriger par Steven Spielberg, avec le réalisateur de Logan James Mangold à la présidence.

Indiana Jones 5 est l’un des nombreux à tourner récemment dans le nord-est de l’Angleterre, avec Mission impossible 7 et Donjons & Dragons en utilisant également l’emplacement pour certaines parties de leurs pousses. Le tournage n’a commencé qu’une semaine, mais nous avons vu de nombreuses images sur le plateau apparaître sur les réseaux sociaux. Ford a également été photographié dans la ville voisine de Newcastle, faisant du vélo sur le quai historique de la ville et discutant avec les habitants tout en dégustant du poisson-frites dans un restaurant local. Cela a certainement été un coup de pouce pour la région.

Avec de nombreux habitants faisant de leur mieux pour capturer des images autour de l’ensemble très secret, les nouvelles images publiées par NYMR à partir de leurs caméras couvrant la région sont uniques pour une raison; sa clarté. Alors que de nombreuses images jusqu’à présent étaient granuleuses et floues, provenant des propres caméras de surveillance de l’entreprise, les vidéos sont riches en détails et nous donnent un meilleur aperçu de certaines des pièces du décor, en particulier la locomotive avec le logo nazi sur lequel les voitures et le moteur.

Les nazis ont été les adversaires d’Indy dans ses diverses quêtes depuis sa première apparition dans Les aventuriers de l’arche perdue. Les premiers films se déroulant à la fin des années 1930, l’implication des nazis dans la franchise s’est poursuivie dans La dernière croisade, quand Indy a couru contre eux pour découvrir le Saint Graal. Il est juste de dire qu’aucune de ces confrontations ne s’est bien terminée pour eux, qu’ils soient déchirés par l’Arche de l’Alliance ou réduits en poussière par le Graal. cependant, Royaume du crâne de cristal remplacé les nazis par des agents soviétiques et déplacé la chronologie du film au milieu des années cinquante, principalement pour expliquer le vieillissement du personnage. La question est donc de savoir comment les nazis sont-ils de retour dans Indy 5?

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles le film pourrait utiliser une séquence qui devait à l’origine être utilisée dans l’un des films précédents, impliquant un château écossais hanté. Ayant filmé dans et autour du château de Bamburgh près de la voie ferrée, cela pourrait bien être vrai. Avec les récents progrès de la technologie de vieillissement, rien ne dit que cela ne sera pas utilisé pour ramener Ford à son Dernière croisade âge, ramenant ainsi l’implication des nazis dans la chronologie.

Indiana Jones Les fans avaient hâte de voir Indy s’entraîner une fois de plus avec les nazis avant de raccrocher son chapeau, et il semble qu’ils soient sur le point de réaliser leur souhait. Avec les vieux films d’Indy commençant tous par une sorte de décor d’action, les scènes actuellement tournées s’y intégreraient très bien. Seul le temps nous dira à quel point cela s’avère vrai, mais nous verrons beaucoup plus de séquences et de teasers avant que le film n’arrive dans les salles l’année prochaine.

