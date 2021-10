Indiana Jones 5 photos du set révèlent Harrison Ford de retour sur le plateau avec Mads Mikkelsen

Cela fait un petit moment qu’il n’y a pas eu de mises à jour de l’ensemble du nouveau Indiana Jones film, mais nous avons maintenant des mots et des images de Harrison Ford revenant au tournage après sa pause de trois mois, se remettant d’une blessure à l’épaule subie au début de la production alors qu’il s’entraînait pour une scène de combat. En plus du retour du joueur de 79 ans sur le plateau, les images capturent également Mads Mikkelsen qui rejoindra Ford lors de son dernier Indiana Jones aventure. Comme l’a rapporté le Daily Mail, la production a maintenant déménagé en Italie après avoir tourné à Londres, Glasgow, North Yorkshire et Pinewood Studios au Royaume-Uni au cours des derniers mois.

Nouvelle photo : Harrison Ford sur le tournage en Sicile ! #IndianaJones ???? (Via FB : Juergen Mathy) pic.twitter.com/SZOz954CL8 – Indiana Jones 5 Nouvelles (@indy5news) 7 octobre 2021

« Indy échappe à certains poursuivants et monte dans une voiture ancienne de deux jeunes mariés qui viennent de se marier. » (Via @Ragusanews) #IndianaJones ???? pic.twitter.com/tJ3U1LlIY7 – Indiana Jones 5 Nouvelles (@indy5news) 7 octobre 2021

Mise à jour : Plus de photos de Harrison Ford et Mads Mikkelsen en personnage sur le plateau d’Indy 5 ! #IndianaJones ???? (passant par @DailyMailCeleb) pic.twitter.com/0LWpdeW1sM – Indiana Jones 5 Nouvelles (@indy5news) 8 octobre 2021

Le dernier film de la saga de Jones n’a pas pour la première fois Steven Spielberg comme réalisateur, mais Logan le barreur James Mangold s’est engagé dans les grandes chaussures et depuis le début a été plus qu’heureux de prendre les commandes de la dernière aventure de Harrison Fordl’archéologue emblématique de. S’adressant à ComicBook.com l’année dernière, Mangold a exprimé son enthousiasme à l’idée de prendre la direction de la franchise pour Indiana Jones 5, mais bien sûr, lorsqu’on lui a posé des questions sur l’intrigue du film, il a commencé par le pas de côté insaisissable habituel pour répondre à cette question.

« Je ne peux rien dire de tel », a-t-il déclaré. « Mais comme dans tout mon travail, j’essaie toujours de trouver un centre émotionnel à partir duquel opérer. Je pense que la chose la plus importante est, à une époque où les franchises sont devenues une marchandise, de servir à nouveau la même chose. Au moins pour moi, dans les danses que j’ai eues avec n’importe quelle franchise, servir à nouveau la même chose, de la même manière, produit généralement juste un désir ardent pour la première fois que vous l’avez mangé. Vous devez donc pousser quelque chose vers un nouvel endroit, tout en vous rappelant les raisons fondamentales pour lesquelles tout le monde était réuni. Logan à titre d’exemple, lorsque vous traitez dans un monde de franchise très sous pression. »

Les nouvelles photos de tournage ne donnent aucun point précis de l’intrigue, et bien sûr, nous savons encore très peu de choses sur ce à quoi s’attendre de la nouvelle aventure, mais une image particulièrement intrigante montre une vieille voiture décorée de fleurs suggérant qu’un mariage sera impliqué dans le film. Qu’il s’agisse d’un événement auquel Indy est sur le point de s’écraser ou auquel il est sur le point de participer, nous n’en avons aucune idée, mais étant donné qu’il s’agit de la dernière apparition de Ford, quelqu’un en voudrait-il au personnage d’être heureux pour toujours alors qu’il se dirige vers le coucher du soleil?

Les autres photos donnent un bon aperçu de Harrison Ford et Mads Mikkelsen, dont le personnage est encore une entité inconnue, ainsi que de nombreux figurants et les magnifiques paysages de la Sicile, qui constituent la toile de fond de ce tournage particulier. Ayant déjà vu des cascades être effectuées avec des trains et des motos, de nombreux signes du retour des nazis dans la franchise, ces derniers plans semblent suggérer une rencontre de personnages qui ne peut que signifier qu’un artefact sacré est sur le point d’être volé ou d’échanger des mains, mais nous n’allons pas savoir exactement quoi jusqu’à ce que nous obtenions une bande-annonce au début de l’année prochaine.

Indiana Jones 5 devrait arriver dans les salles le 29 juillet 2022.

Sujets : Indiana Jones 5, Indiana Jones