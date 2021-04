Indiana Jones 5 obtient Phoebe Waller-Bridge, John Williams reviendra pour marquer la bande originale

Harrison Ford a obtenu sa première co-star pour Indiana Jones 5, comme Phoebe Waller-Bridge (Sac à puces, Solo: une histoire de Star Wars) a officiellement rejoint le casting. Actuellement en pré-production avec une sortie prévue pour l’été prochain, la suite sera dirigée par James Mangold, qui prend les rênes de Steven Spielberg après les quatre tranches précédentes. Bien que Spielberg ne réalise pas, il sera toujours à bord pour produire aux côtés de Kathleen Kennedy, Frank Marshall et Simon Emanuel.

« Je suis ravi de commencer une nouvelle aventure, en collaborant avec une équipe de rêve de grands cinéastes de tous les temps », a déclaré Mangold. « Steven, Harrison, Kathy, Frank et John sont tous mes héros artistiques. Lorsque vous ajoutez Phoebe, une comédienne éblouissante, une voix créative brillante et la chimie qu’elle apportera sans aucun doute à notre plateau, je ne peux m’empêcher de me sentir aussi chanceux comme Indiana Jones lui-même. «

Il a également été révélé que John Williams reviendra également pour marquer la suite, poursuivant son travail avec la franchise il y a 40 ans à Les aventuriers de l’arche perdue. Le travail de Williams sur les partitions des films précédents est devenu tout aussi apprécié et familier des fans de la franchise que le chapeau et le fouet de l’Indiana. Inutile de dire que c’est une mise à jour très positive et bienvenue.

Phoebe Waller-Bridge peut être surtout connue pour sa série télévisée Sac à puces, qui s’est avéré être un énorme succès lors de la saison des récompenses. Pour son travail sur la série, Waller-Bridge a remporté trois Primetime Emmy Awards: Meilleure actrice principale dans une comédie, Écriture exceptionnelle pour une comédie et Série comique exceptionnelle. La série lui a également valu des BAFTA et des Golden Globes supplémentaires. Elle a également fourni la voix de L3-37 dans Solo: une histoire de Star Wars et jouera aux côtés de Donald Glover dans le prochain Amazon M. et Mme Smith séries.

Détails complets de l’intrigue sur Indiana Jones 5 ne sont pas clairs, mais Mangold a parlé de ce à quoi les fans peuvent s’attendre dans une interview avec ComicBook.com l’année dernière.

«Mais comme dans tout mon travail, j’essaie toujours de trouver un centre émotionnel à partir duquel opérer», a expliqué Mangold. « Je pense que la chose la plus importante est, à une époque où les franchises sont devenues une marchandise, que de servir à nouveau la même chose. Au moins pour moi, dans les danses que j’ai eues avec toutes les franchises, servir à nouveau la même chose, la même chose façon, produit généralement juste un désir pour la première fois que vous l’avez mangé. Cela signifie que le public souhaite avoir le premier à nouveau. «

Penser à Logan comme source d’inspiration, Mangold a ajouté: « Vous devez donc pousser quelque chose vers un nouveau lieu, tout en vous rappelant les raisons fondamentales pour lesquelles tout le monde était rassemblé. Et pour utiliser Logan comme exemple de cela, lorsque vous traitez dans un monde de franchise très sous pression. «

Indiana Jones 5, qui n’a pas encore de titre officiel, sortira en salles le 29 juillet 2022. Le plan pour le moment est que la production démarre cet été alors que Mangold rencontre d’autres talents pour les autres rôles disponibles dans le casting. Espérons qu’il n’y aura plus de retards importants. Cette nouvelle nous vient de Lucasfilm.

Sujets: Indiana Jones 5, Indiana Jones