Indiana Jones 5 : le moment le plus chaud d’Harrison Ford avant la première du film

QNQA Indiana Jones Grail Diary QNQA9 Réplique d'accessoires de film classique Indiana Jones and The Last Crusade Journal vintage créatif à collectionner Fans du film d'Indiana Jones Marron

🌟 L'accessoire de journal Indiana Jones est plein de détails. Vous pouvez le lire comme s'il était réellement écrit. 🌟 Cet agenda comprend 24 inserts manuscrits collectés lors de voyages. Ils sont imprimés sur une variété de papiers faits à la main pour un look et un toucher complètement authentiques. 🌟 Il n'y a absolument pas de police d'écriture par ordinateur dans cet agenda. Chaque page est soigneusement numérisée et imprimée en utilisant des originaux écrits à la main que nous avons créés avec de l'encre et des stylos anciens, ainsi que des pages peintes à la main. Ensuite, chaque page de votre journal est méticuleusement vieillie à la main et vieillie pour un look authentique. 🌟 Les inserts incluent : carte sans nom, édition octobre, gommage en pierre sainte grale, certificat en dollars d'argent, lettre de Lady Eleanor, ticket bleu, ticket de Boston Railroad ticket, français français, allemand, billets dorés, fragments de chiffres romains, cartes arabes, cartes vénitiennes, citations de Washington, diverses coupures de presse et plus encore 🌟 Maintenant, vous pouvez avoir un excellent accessoire de cosplay pour Halloween, conventions de bande dessinée.