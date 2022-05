Indiana Jones 5 : la première photo officielle et la sortie ont été révélées

Les fans d’Indy devront être patients jusqu’à ce que Indiana Jones 5 tourne dans les cinémas, mais au moins il y en a enfin un date de sortie officielle pour le film. A également fait un don Lucasfilm les fans aussi première photo officielle, ce Harrison Ford dans sa tenue emblématique comme le montre Indy.

La première photo montre Indy dans son élément

Pendant le Célébration de la guerre des étoiles Lucasfilm s’est éloigné d’une galaxie lointaine, très lointaine et s’est brièvement concentré sur une franchise se déroulant ici même sur Terre. « Indiana Jones 5 » est en fait toujours en route et est selon le réalisateur James Mangold également en post-production depuis mars. A cette époque, il a déjà dispersé des allusions à une bande-annonce, mais il n’y a pas grand-chose à voir d’une telle chose jusqu’à présent.

Mais les fans ont maintenant un premier aperçu de Harrison Ford comme Indy, dans une image mystérieuse qui montre l’archéologue dans son élément. Malheureusement, la photo ne révèle pas grand-chose sur l’histoire du film encore sans titre. Néanmoins, nous pouvons déjà être sûrs qu’Indy poursuivra également son passe-temps favori dans la cinquième partie et parcourra de vieilles ruines ou grottes abandonnées à la recherche de trésors.

Quand Indiana Jones 5 sortira-t-il ?

Même si le film est déjà en post-production, les fans doivent encore s’armer de patience. Lors de la présentation de Lucasfilm à Star Wars Celebration, il a été révélé que la dernière aventure d’Indy sortira le… 30 juin 2023 viendra au cinéma.

Premiers indices d’histoire en circulation

On sait très peu de choses sur la façon dont l’histoire se déroulera dans le nouveau film Indy. Jusqu’à présent, la plupart des informations proviennent de photos prises et donnent l’espoir d’une histoire aventureuse. Les premiers récits de la production du film à Glasgow, en Écosse, suggèrent que l’histoire s’est déroulée dans le Été 1969 jouera. Les rues des décors étaient ornées d’affiches et de graffitis américains faisant allusion aux manifestations anti-guerre du Vietnam et au retour récent de Neil Armstrong.

Dans le même temps, il y a aussi des indications que l’histoire se déroulera pendant la Seconde Guerre mondiale, l’une des périodes les plus importantes pour les films Indy. Il y a des rumeurs selon lesquelles Indy l’utilise voyage dans le temps a à faire, ce qui expliquerait également les anciens soldats romains sur le plateau. Après ses aventures avec des extraterrestres dans Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristalle voyage dans le temps n’est même pas si farfelu.