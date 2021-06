Indiana Jones 5: La première photo montre Harrison Ford dans le rôle d’Indy dans le look original

Les fans ont dû attendre longtemps et certains avaient perdu espoir entre-temps, mais le moment est enfin venu : Harrison Ford remet son vieux blouson en cuir – bien sûr, son chapeau légendaire ne doit pas manquer ! Et cela ne peut signifier qu’une chose : Le tournage d’Indiana Jones 5 a enfin commencé, comme un première image de série prouve.

Il montre l’acteur d’Indy sous sa forme emblématique d’archéologue et d’aventurier, apparemment devant le décor de son université. À côté de lui se trouve la patronne de Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

Indiana Jones 5 : les détails de l’histoire restent top secret

Le personnage d’Indiana Jones, inventé par George Lucas il y a plus de 40 ans, a déjà vécu une foule d’aventures dans un total de quatre films, dans lesquels son fouet l’a sorti des situations les plus variées et plutôt dangereuses : il y aurait bien sûr être les films cultes « Hunter of the Lost Schatzes « (1981) », Indiana Jones and the Temple of Doom « (1984) et » Indiana Jones and the Last Crusade « (1989), suivis du quatrième moins réussi et controversé par les fans partie » Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal « À partir de 2008.

Maintenant Harrison Ford, qui a maintenant presque 80 ans, veut savoir à nouveau et comme Indy jette son chapeau, son fouet et son pistolet légendaires dans une valise comme Indy dans la cinquième partie afin de se lancer tête baissée dans une nouvelle aventure.

Jusqu’à présent, rien n’a été révélé sur l’intrigue de « Indiana Jones 5 ». Ce qui est sûr, c’est que ce sera dernière apparition en tant que Dr. Jones sera. Selon la patronne de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, il ne devrait pas y avoir de successeur – par respect pour l’acteur et son rôle emblématique. Que la série culte, à laquelle il existe également divers jeux vidéo, se poursuive sous quelque forme que ce soit reste passionnant.

Mads Mikkelsen deviendra-t-il le nouvel adversaire d’Indy ?

Pendant ce temps, « Indiana Jones 5 » a déjà été ajouté Phoebe Waller-Pont, Boyd Holbrook et Mads Mikkelsen confirmé pour d’autres rôles principaux. Cependant, les premiers détails sur leurs personnages sont toujours gardés sous clé. Mais on peut certainement supposer que Mikkelsen en tant qu’acteur méchant bien connu, par exemple dans le film Bond « Casino Royal », comme le méchant de Marvel Kaecilius dans « Doctor Strange » jusqu’au nouvel acteur de Grindelwald dans « Fantastic Beasts 3 », devient aussi le nouvel adversaire dans le nouveau film Indy. Réalisé par James Mangold.

Aussi sur le musique légendaire de la série de films les fans n’ont pas à John Williams renoncer, compositeur original de « Star Wars » et « Indiana Jones ». Une sortie en salles pour « Indiana Jones 5 » est déjà pour le 29 juillet 2022 approuvé.

Pendant ce temps, un nouveau jeu Indiana Jones de Bethesda a annoncé qu’il nous apportera une toute nouvelle histoire avec l’aventurier populaire.