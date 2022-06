Indiana Jones 5 : la fin pour Harrison Ford et John Williams ?

in

Indiana Jones 5 est en train d’être tourné et John Williams compose la musique de ce film, mais une curieuse déclaration de cette légende a attiré notre attention.

©IMDBHarrison Ford sur le tournage d’Indiana Jones 5.

indiana jones 5 est une nouvelle entrée dans la franchise mythique de l’archéologue le plus connu du septième art. Indy a affronté les nazis et les communistes tout au long de sa carrière où il s’est retrouvé près de l’Arche d’Alliance ou a bu au Saint Graal. Il avait également le très convoité Crâne de Cristal entre ses mains. Une vie pleine d’action qui aura bientôt un nouveau chapitre.

Jusqu’à présent, il y a des rumeurs qui placent l’intrigue du film dans les années 60 au cours de la « Course spaciale », moment où un groupe de nazis s’infiltrerait dans les missions Apollo pour voyager dans le temps et faire gagner le Troisième Reich à la Seconde Guerre mondiale. Tout cela fait partie d’une version non officielle alors prenez-le comme tel. Ce qui est vrai, c’est que la musique du film se charge de Jean Williams.

Une déclaration surprenante

Le compositeur, qui est une légende de l’industrie cinématographique hollywoodienne, revient au travail sur le cinquième volet de Indiana Jones ajoutant ce film à son générique qui comprend des titres tels que: Star Wars, Harry Potter, Requin, ET, Jurassic Park et bien d’autres bandes sonores où l’icône du son a immortalisé une œuvre qui a su ajouter de l’émotion à de nombreuses scènes qui n’auraient pas été les mêmes sans lui.

« En ce moment, je travaille sur Indiana Jones 5, où Harrison Ford, qui est un peu plus jeune que moi, je pense qu’il a annoncé que ce serait son dernier film. Alors j’ai pensé : si Harrison peut le faire, peut-être que je le peux aussi. »il a mentionné Jean Williams un PA révélant à la fois la date à laquelle il a choisi de se retirer de ses obligations professionnelles dans l’industrie ainsi que celle du protagoniste de indiana jones 5.

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune déclaration de Harrison Ford pour souligner cette prochaine entrée dans la franchise archéologue comme le dernier film de sa carrière, alors peut-être que Williams a fait une erreur dans sa déclaration à moins qu’il ne connaisse déjà à l’avance la décision de l’acteur. Pour l’instant, indiana jones 5 sortira dans les salles du monde entier 30 juin 2023. Sera-ce la fin du chemin pour ces icônes ?

