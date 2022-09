Indiana Jones 5 Footage révèle le retour de la franchise John Rhys-Davies en tant que Sallah

Avec Indiana Jones 5 encore dans presque un an, il y a beaucoup de détails à révéler sur la dernière sortie de Harrison Ford en tant qu’archéologue intrépide. Cependant, grâce aux images révélées à l’exposition D23 de Disney le week-end dernier, nous savons maintenant qu’un visage familier reviendra dans la franchise sous la forme de John Rhys-Davies« Sallah.





Bien qu’il y ait eu très peu d’informations officielles révélées sur le cinquième épisode à venir de la franchise d’action-aventure, les premières images ont été révélées lors de l’événement de Disney et ont suggéré que malgré les années d’avance de Harrison Ford, cette sortie viendra avec le même niveau de sensations fortes et de cascades. qui a été un élément clé de la franchise Indiana Jones depuis Les aventuriers de l’arche perdue en 1981. Dans le cadre de ce film original, Rhys-Davies est également revenu au rôle pour la conclusion de la trilogie originale, Indiana Jones et la dernière croisade en 1989, et maintenant il semble qu’il sera de retour une fois de plus pour voir les aventures d’Indy.

Indiana Jones 5, qui semblait porter le simple nom d’Indiana Jones à D23, bien qu’aucun nom réel pour le film n’ait encore été révélé, est en développement depuis plus de six ans. Alors que le film devait initialement être réalisé par Steven Spielberg, lorsque le cinéaste légendaire a pris du recul pour se concentrer sur d’autres projets, comme son prochain candidat aux Oscars Les Fableman, les fonctions de direction ont été confiées à James Mangold. Les réactions aux premières images semblent suggérer que Mangold a relevé le défi de suivre les quatre précédents films d’Indiana Jones de Spielberg, et Ford lui-même s’est certainement jeté dans le rôle une fois de plus.





Le D23 de Disney a révélé plus de détails sur le personnage Indy 5 de Phoebe Waller-Bridge

La route a été longue pour Indiana Jones 5, ayant vu des retards de tournage à la fois à cause de la pandémie de Covid et des blessures au bras de Harrison Ford qui ont été subies au début de la production. Cependant, une grande partie de ce que l’on peut attendre du film est restée secrète, y compris de nombreux personnages qui apparaîtront aux côtés d’Indiana dans le film. L’une d’elles est Helena, interprétée par l’actrice, comédienne et écrivaine britannique Phoebe Waller-Bridge. Grâce à Disney D23 Expo, il a été révélé qu’Helena est la filleule d’Indy, ce qui a conduit à davantage de spéculations sur la manière dont le personnage s’intégrera dans l’histoire.

Il n’y a eu aucun autre détail sur Helena confirmé par Lucasfilm ou Disney, ce qui signifie que tout le reste n’est actuellement que spéculation de fans. Cela inclut des liens familiaux possibles avec les films originaux d’Indiana Jones, de nombreux fans pensant qu’Helena pourrait être la fille du personnage de Denholm Elliott, Marcus Brody, qui était un universitaire britannique et ami d’Indy dans les films originaux. Les fans ont encore beaucoup de temps pour spéculer davantage à ce sujet, car le film ne devrait pas sortir en salles avant le 30 juin 2023, ce qui signifie que nous ne verrons probablement pas de bande-annonce officielle avant la fin de l’année. au plus tôt.