Indiana Jones 5 fait officiellement ses débuts au prochain Festival de Cannes

Indiana Jones and the Dial of Fate a trouvé une place pour faire ses débuts à l’apogée de l’archéologue emblématique incarné par Harrison Ford : le prochain Festival de Cannes.

© IMDbIndiana Jones et le cadran du destin

le traditionnel festival du film de Cannes avait servi de lieu pour les débuts du passé Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal. Eh bien, l’histoire se répète et maintenant l’événement populaire sera à nouveau l’occasion où Indiana Jones et le cadran du destin fera ses débuts officiels la prochaine fois 18 mai avec Harrison Ford jouant le rôle de l’archéologue le plus célèbre de l’industrie cinématographique hollywoodienne.

l’intrigue de Indiana Jones et le cadran du destin se déroule en 1969 avec la course à l’espace comme décor et Voller comme le méchant de l’histoire, un ancien nazi qui aide l’Amérique à aller sur la lune mais qui a bien sûr son agenda secret avec de sombres intentions. Parallèlement, Helena, la filleule de l’aventurier, fera partie de ce nouvel opus.

Indiana Jones a trouvé une place à Cannes

L’équipe créative de Indiana Jones et le cadran du destin aura le retour de jean williams comme compositeur de la musique de cette nouvelle aventure d’Indy mais Steven Spielberg ne sera pas directeur. Dans ce cas, le cinéaste responsable du film sera James Mangold avec Spielberg et George Lucasdeux noms de poids, en tant que producteurs exécutifs du film.

Concernant sa participation à Cannes, Indiana Jones et le cadran du destin sera hors compétition au festival du film traditionnel. C’est la deuxième fois qu’un film de la franchise fait partie de l’événement, alors que c’est le deuxième film de Mangold à rejoindre le festival en tant que son film Lourd le premier dirigé par lui-même à participer en 1996 pour lequel il a également été nominé pour le prix Caméra d’Or.

Indiana Jones et le cadran du destin il a un casting de luxe dirigé par Harrison Ford qui est rejoint par Phoebe Waller-Bridge, qui participe pour la première fois à la franchise ; John Rhys-Davies; Antonio Banderas; Mads Mikkelsen; Toby Jones; Ethann Isidore et Boyd Holbrook. Le scénario du film a été écrit par James Mangold lui-même en collaboration avec Jez et John-Henry Butterworth. Le film sortira dans les salles du monde entier. 29 juin.

