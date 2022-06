Indiana Jones 5 étoiles Antonio Banderas est resté ébloui en voyant Harrison Ford revenir en tant qu’aventurier emblématique

L’acteur Antonio Banderas a révélé sa réaction en voyant Harrison Ford enfiler le chapeau et le fouet en tant qu’aventurier emblématique Indiana Jones dans la suite à venir Indiana Jones 5. Et cela fera sans aucun doute écho aux sentiments de beaucoup Indiana Jones Ventilateurs. S’adressant à USA Today, Banderas a détaillé sa première observation de Ford dans le personnage, révélant que cela le laissait quelque peu frappé par les étoiles.

« Tellement incroyable. Le premier jour où je suis arrivé, j’étais dans la caravane de maquillage, et je me suis retourné et le voilà dans le costume complet d’Indiana avec le chapeau et le fouet. Phoebe Waller-Bridge était là avec lui aussi, et ça C’était tellement cool. Je me souviens encore de la première fois où j’ai vu Indiana Jones dans un théâtre et la foule en était folle. J’ai pensé : « C’est comme revenir à l’ancienne aventure (des films) d’une manière complètement différente. Ce que je peux vous dire à propos de mon personnage, c’est qu’il n’est pas un méchant. C’est un ami d’Indiana. Ce n’est pas le plus grand personnage du film, mais je m’en fiche. J’aime juste faire partie de ça. »

Actuellement, nous ne connaissons pas beaucoup de détails sur qui Antonio Banderas joue dans Indiana Jones 5, mais on dirait que l’acteur a eu une expérience qui a changé sa vie en réalisant la suite aux côtés de Harrison Ford. L’acteur a maintenant révélé quelques détails concernant son rôle dans Indiana Jones 5expliquant qu’il est un ami d’Indiana (beaucoup s’étaient demandé s’il jouerait le méchant de la pièce).

Banderas confirme également apparemment que son rôle dans le film n’est pas si important, mais il ne semble vraiment pas s’en soucier, révélant qu’il était ravi de simplement faire partie de la franchise bien-aimée.

La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a appelé Indiana Jones 5 ‘Fantastique’

En plus de révéler un peu son rôle dans la procédure, Banderas dit à propos de la suite: « C’est comme revenir à l’ancienne aventure (films) d’une manière complètement différente. » L’acteur n’est pas le seul membre de la Indiana Jones 5 casting pour taquiner la sensation old-school inhérente au suivi, avec Mads Mikkelsen (qui joue probablement le méchant) disant que le film suinte la « période dorée des feuilletons des années 1940 ».

« [Raiders of the Lost Ark] était l’un de mes films préférés, et il suintait cette période dorée des feuilletons des années 1940 – et c’est également dans le cinquième film », a déclaré Mikkelsen. «Ils reviennent fortement au premier et au deuxième film et obtiennent cette sensation originale, l’Indy original, quelque chose de dense et épique. Cela ressemblait à un film de Spielberg, même si c’est évidemment James qui le fait avec la même vision.





La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a fait l’éloge de la vision du réalisateur James Mangold en disant : « James Mangold a fait un travail incroyable avec Indy. Et lui et Harrison [Ford] ont une relation incroyable et je pense que les fans vont adorer ce qu’il a créé. C’est fantastique. »

Réalisé par James Mangold, avec un scénario co-écrit par Mangold, Jez Butterworth et John-Henry Butterworth, Indiana Jones 5 étoiles Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones et Antonio Banderas. Indiana Jones 5 devrait sortir le 30 juin 2023, après plusieurs retards.