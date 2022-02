Indiana Jones 5 est sur le point de terminer ses enregistrements

Le cinquième épisode du chasseur de trésors préféré de tous est sur le point de voir le jour. »Indiana Jones 5 » termine ses enregistrements, selon le réalisateur du film. Par le biais d’un tweet, la personne en charge de la bande, Franck Marshall Il a posté une photo à l’extérieur des Pinewood Studios avec la légende : « Track home… #IndianaJones. » Les enregistrements du film ont commencé en juin de l’année dernière dans le studio montré sur les photos, c’est donc une référence claire à la fin du tournage.

Le projet d’un cinquième film d’Indiana Jones a été très long, car depuis sa sortie »Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal » en 2008, des idées pour un prochain film ont immédiatement commencé à être générées. Cependant, ce n’est qu’en 2012 que Steven Spielberg et Georges Lucas a commencé à structurer les détails pour enregistrer la cinquième partie après les franchises de lucasfilm ont été vendus à The Walt Disney Company en 2012.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Sony donne une date de sortie pour A Man Called Otto avec Tom Hanks.

Depuis lors, Disney a choisi de se concentrer sur la propriété « Star Wars », Spielberg est donc resté sur le développement d’Indiana Jones avec le président de Lucasfilm, kathleen kennedy. Disney a officiellement annoncé le film en 2016, avec la réalisation de Spielberg et la production de Frank Marshall et Kennedy, fournissant une date de sortie prévue pour 2019. Cependant, le calendrier de travail de Spielberg, ainsi que l’absence d’un scénario de travail, ont retardé le projet et retardé la date de lancement à 2021.

Cependant, en 2020, Spielberg a annoncé qu’il quittait le projet en tant que réalisateur, mais qu’il restait en tant que producteur exécutif, James Mangol prenant le contrôle du projet. Mangold a co-écrit un nouveau scénario, permettant au tournage de commencer enfin l’année dernière à la suite des arrêts de coronavirus, avec une nouvelle date de sortie pour le 30 juin 2023.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Illumination sortira « Moi, moche et méchant 4 » d’ici 2024.

« The Crystal Skull » de 2008 a ramené Harrison Ford dans le rôle d’Indiana Jones, après qu’il l’ait joué pour la dernière fois il y a 19 ans, et a reçu des critiques mitigées de la part des critiques et des fans mécontents du film. Aunque no se sabe nada de la trama de »Indiana Jones 5 », la historia tendrá el contexto del año 1969, por el tiempo en el que el Apolo llegó a la luna, por lo que se tienen especulaciones que se implicaran viajes en le temps.