Indiana Jones 5 est retardé jusqu’à l’été 2023

La dernière course d’Harrison Ford en tant qu’Indiana Jones a fait face à un certain nombre de revers au cours de sa production, y compris un passage de trois mois dans une écharpe de bras pour son principal homme, et aujourd’hui, il a fait face à son plus grand jamais alors que Disney a annoncé que la date de sortie du film est repoussé d’une année entière. Avec le encore sans titre Indiana Jones 5 toujours en plein tournage et le temps écoulé jusqu’à sa sortie originale du 29 juillet 2022, la décision a été prise de retarder le film jusqu’au 30 juin 2023. L’annonce est intervenue plus tôt dans la journée alors que la Maison de la souris a également repoussé la sortie de tous sa liste de films Marvel 2022 et 2023 commençant par Docteur Strange dans le multivers de la folie, et a supprimé un certain nombre de titres sans nom de sa liste.

Compte tenu de certains des longs délais qui Indiana Jones 5 a vu, il n’est pas surprenant que Disney ait décidé de prendre des mesures pour s’assurer qu’ils ne finissent pas par se précipiter vers la ligne d’arrivée ou avoir un scénario similaire de dates en constante évolution comme cela a été vu ces derniers mois avec des films faire des allers-retours dans les calendriers de sortie en raison des restrictions de Covid. Harrison Ford n’a repris le tournage qu’en septembre après avoir été indisponible pendant des mois à la suite d’une blessure subie alors qu’il s’entraînait pour une scène de combat au début de la production du film. À l’époque, il a été dit dans un communiqué que le tournage du film serait travaillé autour du rétablissement de l’acteur, mais il n’y a pas beaucoup de choses que vous filmez sur un film d’Indiana Jones sans Indiana Jones lui-même.

Comme de nombreux films, en plus de la perte de Ford pendant des mois de tournage, le film a également été en proie à d’autres problèmes allant des plaintes des résidents lorsque la production a élu domicile à Londres, aux épidémies de Covid et de Norovirus le mois dernier qui ont pris fin. plus de 50 membres d’équipage aux Pinewood Studios, où Ant-Man et la Guêpe : Quanumania était également en production. Une source à l’époque commentait dans Le soleil, « L’équipe est tombée comme des mouches. Il y a aussi beaucoup de mal avec Covid donc c’est un double coup dur. Deux films ont été touchés. Plus de 50 personnes ont été foudroyées, mais heureusement cela n’inclut pas les grandes stars. »

Il y a beaucoup de pression sur le réalisateur d’Indiana Jones 5 James Mangold, qui a repris la direction de la franchise de Steven Spielberg, qui a supervisé les quatre versements précédents. Il ne fait aucun doute que même si cela peut être un coup de pied dans les dents pour les fans, le temps supplémentaire pour travailler sur le film sera un soulagement bienvenu pour Mangold et son équipe.

Parler à ComicBook.com à propos de la pression de prendre une franchise comme Indiana Jones, Mangold a précédemment déclaré: « Je ne peux rien commenter … Mais comme dans tout mon travail, j’essaie toujours de trouver un centre émotionnel à partir duquel opérer », Mangold expliqué. « Je pense que la chose la plus importante est qu’à une époque où les franchises sont devenues une marchandise, elles servent à nouveau la même chose. Du moins pour moi, dans les danses que j’ai eues avec toutes les franchises, servir à nouveau la même chose, de la même manière , produit généralement juste un désir ardent pour la première fois que vous l’avez mangé. Ce qui signifie que le public souhaite qu’il ait à nouveau le premier. Vous devez donc pousser quelque chose vers un nouvel endroit, tout en vous rappelant les raisons fondamentales pour lesquelles tout le monde était et d’utiliser Logan à titre d’exemple, lorsque vous traitez dans un monde de franchise très sous pression. » Indiana Jones 5 arrivera désormais en salles le 30 juin 2023.

