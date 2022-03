Indiana Jones 5 : distribution, intrigue, date de sortie et tout ce que nous savons

L’une des franchises cinématographiques les plus emblématiques de tous les temps recevra bientôt un nouvel épisode. La dernière entrée dans le Indiana Jones franchise, provisoirement intitulée Indiana Jones 5, continuera l’histoire de l’aventurier préféré de tous. Plus de 13 ans après le précédent épisode et après des années de retards, le film est enfin prévu pour une sortie le 30 juin 2023.

Le tournage ne s’étant terminé que récemment, il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas. Cependant, nous savons que Harrison Ford sera de retour en tant qu’aventurier fougueux dans le dernier épisode de la franchise. De plus, ce sera le premierà Indiana Jones film non réalisé par Steven Spielberg ou écrit par George Lucas, bien que Spielberg reste producteur.

Maintenant, avec un peu plus d’un an avant la sortie très attendue, il est temps de regarder tout ce que nous savons sur Indiana Jones 5. Qui peut-on s’attendre à voir au casting aux côtés de Ford ? De quoi parlera l’intrigue ? Quelles aventures Indy poursuivra-t-il ? Où et quand peut-on s’attendre à le voir sortir ? Et qu’est-ce que le public devrait savoir d’autre sur le film?

Distribution : Ce que nous savons





Lucasfilm Ltd.

Comme mentionné, les fans de longue date seront heureux de savoir que Harrison Ford reprendra son rôle principal d’Indiana Jones. Il y a eu des rumeurs ces dernières années selon lesquelles Indy serait refondu ou même remplacé par un personnage principal différent. Ford, 79 ans, a rassuré les fans et a exclu toute possibilité de refonte, déclarant dans une interview de 2019 avec NBC Aujourd’hui« Quand je suis parti, il est parti. C’est facile. »





Ford est actuellement le seul acteur confirmé revenant des tranches précédentes. Karen Allen, qui a incarné Marion Ravenwood dans les deux Les aventuriers de l’arche perdue et Royaume du crâne de cristal, aurait repris son rôle. Cependant, rien sur un retour potentiel d’Allen n’a été confirmé.

En plus de Ford, le film mettra en vedette des noms tels que Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Shaunette Renee Wilson et Antonio Banderas. Bien que leur casting ait été annoncé, il n’y a eu aucun détail concernant leurs rôles ou scénarios potentiels. On pense que Waller-Bridge pourrait jouer le rôle principal féminin face à Ford en raison de la reconnaissance de son nom et de la meilleure facturation dans les annonces de distribution.





Intrigue : ce que nous savons





Lucasfilm Ltd.

À l’heure actuelle, il y a peu de détails sur les spécificités de l’intrigue. Cependant, nous pouvons nous attendre à ce qu’il s’appuie sur l’histoire d’Indy établie dans les quatre films précédents. Il y a des rumeurs selon lesquelles cela pourrait impliquer un voyage dans le temps, poursuivant les thèmes surnaturels de la franchise. Selon le réalisateur James Mangold, le film pourrait voir Indy rechercher la fontaine de jouvence tout en affrontant ses anciens ennemis, les nazis, dans les années 1960 à New York.

De plus, nous savons que ce film sera le dernier de la franchise. En raison de l’âge avancé de Ford, il est logique d’avoir un plan établi pour la fin du personnage. Le film comportera probablement une sorte de « fin » pour Indy, que ce soit sa mort, sa retraite ou autre chose. Nous pouvons continuer à spéculer sur ce que l’intrigue nous réserve, mais nous ne pouvons faire aucune sorte de prédiction concrète jusqu’à ce que plus d’informations soient publiées. Tout ce que le public peut faire maintenant, c’est attendre et voir.





Indiana Jones 5 a eu un calendrier de sortie compliqué au cours des dernières années. Lorsque le film a été annoncé pour la première fois en 2016, sa sortie était prévue pour le 19 juillet 2019. Il a ensuite été déplacé vers 2020, remplacé par Le roi Lion remake, et repoussé à 2021 en raison du calendrier chargé de Spielberg travaillant sur West Side Story. La pandémie de COVID l’a encore retardé jusqu’au 29 juillet 2022. Enfin, en octobre 2021, une date de sortie du 30 juin 2023 a été confirmée.

Il est actuellement prévu de sortir en salles, mais comme c’est le cas avec COVID, cela peut changer si les conditions le justifient.

Tout le reste : ce que nous savons

Comme mentionné, le cinquième Indiana Jones le film sera le dernier de la franchise. Nous ne savons pas encore comment le film mettra fin à la franchise, mais l’annoncer à l’avance signifie que les fans auront le temps de dire au revoir à l’aventurier bien-aimé qu’ils regardent depuis plus de 40 ans. Les derniers versements sont plus scrutés que les films précédents, car les fans auront presque certainement des opinions très différentes sur la façon dont l’histoire devrait se terminer.





Nous pouvons probablement nous attendre aux mêmes voyages et aventures dans le monde dans Indiana Jones 5 que nous avons vu dans les quatre épisodes précédents. Cependant, le film peut essayer de prendre du recul pour ne pas plonger trop loin dans le surnaturel après l’intrigue très décriée des extraterrestres et de la télékinésie de Royaume du crâne de cristal.

Dans tous les cas, nous devrons attendre et voir si Indiana Jones 5 est une digne conclusion de cette franchise de quatre décennies.





