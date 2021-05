Indiana Jones 5 Cast grandit avec Boyd Holbrook et Shaunette Renee Wilson

Le casting de la suite à venir Indiana Jones 5 se remplit rapidement. Comme cela a été précédemment établi, le nouveau film ramènera Harrison Ford pour sa cinquième et potentiellement dernière sortie en tant qu’aventurier de renommée mondiale. Deux nouveaux noms viennent d’être ajoutés au casting, dont Le résident la star Shaunette Renée Wilson et Boyd Holbrook, qui ont auparavant travaillé avec le réalisateur James Mangold sur le film de super-héros acclamé Logan. Phoebe Waller-Bridge et Mads Mikkelsen sont également à bord, comme indiqué précédemment.

« Je suis très, très excité à ce sujet », a déclaré Mads Mikkelsen à propos du scénario dans une récente interview avec Collider. « J’ai revu Les aventuriers de l’arche perdue l’autre jour, c’est tellement bien fait et tellement charmant, et c’est tellement génial de raconter des histoires. Alors oui, c’est un grand honneur de faire partie de cette franchise avec laquelle j’ai grandi … Je suis dans une position chanceuse où ils m’ont laissé lire le script avant. Et oui, c’était tout ce que je souhaitais, donc c’était tout simplement génial. «

Boyd Holbrook pourrait être mieux connu comme la star des deux premières saisons de la série acclamée Narcos, bien que les fans de Marvel le connaîtront également pour avoir joué le méchant face à Hugh Jackman dans Logan. Il a également joué un rôle principal dans Le prédateur, Le redémarrage de Shane Black en 2018 du Prédateur série, et est apparu dans le film de super-héros Netflix On peut être des héros.

Quant à Shaunette Renée Wilson, elle a également une expérience cinématographique de super-héros après avoir joué le rôle de Dora Milaje dans Panthère noire. Elle est mieux connue pour son rôle principal dans la série télévisée Le résident et a également été présenté dans la série dramatique Milliards. En 2019, elle est apparue dans l’un des Hulu’s Dans le noir histoire d’horreur.

Après avoir réalisé les quatre tranches précédentes, Steven Spielberg devait à l’origine diriger Indiana Jones 5 ainsi que. Il a démissionné de ce rôle l’année dernière pour passer le flambeau à James Mangold, mais il restera attaché en tant que producteur pratique. Jez et John-Henry Butterworth ont écrit le scénario avec Mangold. Le compositeur franchisé John Williams revient également pour fournir la musique.

Il pourrait y avoir des surprises dans le film pour de nombreux fans de longue date. En janvier, John Rhys-Davies a déclaré qu’il serait prêt à reprendre son rôle de Sallah de Les pillards de l’arche et Indiana Jones et la dernière croisade. On ne sait pas encore s’il réalisera son souhait, mais comme de nombreux fans aimeraient également que cela se produise, espérons que Mangold trouvera un moyen de faire entrer Sallah dans la suite.

« Je comprends que le film va être tourné, prétendument en mai », a déclaré Rhys-Davies à ComingSoon. « J’ai le moindre scepticisme sur le fait que le monde pourra tourner un film comme celui-là en mai. Je suppose qu’il est possible que l’on me demande d’y être. Si je suis nominé, je servirai! Mais je pense que nous devrions attendre un un peu plus longtemps et, vous savez, laissez nos maîtres faire les annonces et vous pourrez ensuite partager ma joie ou ma déception. Est-ce convenablement diplomatique? «

Si la production se déroule aussi bien que prévu, Indiana Jones 5 sortira en salles le 29 juillet 2022. L’espoir est de démarrer officiellement la production cet été. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets: Indiana Jones 5, Indiana Jones