Indiana Jones 5 avec Harrison Ford: Mads Mikkelsen sera-t-il le nouveau méchant?

Disney et Lucasfilm ont récemment confirmé la production de Indiana Jones 5, une suite de la populaire série de films Indy, que les fans attendent depuis un certain temps, avec ce qui est probablement la dernière apparition de Harrison Ford en tant qu’aventurier légendaire avec chapeau et fouet.

Le tournage débutera cet été. Une sortie en salles était récemment pour le Confirmé le 29 juillet 2022. Maintenant c’est apparemment trop Le nouvel adversaire d’Indy trouvé dans « Indiana Jones 5 ».

Lucasfilm confirme le casting de Mads Mikkelsen dans « Indiana Jones 5« . Malheureusement, rien n’a encore été révélé sur son rôle dans le film. Cependant, l’acteur danois est connu pour ses nombreux rôles de méchants, que ce soit en tant qu’adversaire de Bond dans « Casino Royal », comme le Dr. Lector dans la série « Hannibal » ou comme le méchant Marvel Kaecilius dans « Doctor Strange ».

Il a également joué dans «Star Wars: Rogue One» en tant qu’architecte de l’étoile de la mort et sera bientôt considéré comme le nouvel acteur de Grindelwald dans «Fantastic Beasts 3». Enfin il devrait même jouer le rôle de Vesemir dans le La série Witcher prendre.

Indiana Jones 5: les détails de la première histoire restent secrets

Dans la cinquième partie de la série culte du réalisateur Steven Spielberg basée sur une idée du cerveau de « Star Wars » George Lucas, Harrison Ford, maintenant âgé de presque 80 ans, sera nommé Dr. Indiana Jones donnant sa performance d’adieu. Dans « Indiana Jones », Indy jettera son légendaire chapeau, fouet et pistolet dans une valise pour la dernière fois et se précipitera tête baissée dans une nouvelle aventure. La patronne de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a déjà annoncé que la populaire série de films se terminerait après « Indiana Jones 5 » avec Harrison Ford.

Le studio laisse toujours les fans dans l’ignorance de l’intrigue. Ce qui est certain, c’est que bon nombre de versions de scripts sont passées entre des mains différentes ces dernières années. Le réalisateur James Mangold (« Logan – The Wolverine ») se charge désormais du scénario lui-même. Plus récemment, elle était actrice Phoebe Waller-Bridge confirmé pour le rôle principal féminin dans le film.

Harrison Ford comme Indy est légendaire. © Lucasfilm

Bande-son Indy sécurisée par John Williams

Les fans n’ont pas non plus à se passer de la musique légendaire de la série de films: John Williams, Compositeur original de « Star Wars » et « Indiana Jones », aimerait connaître à nouveau à l’âge de presque 90 ans et exactement 40 ans après le premier volet « Raiders of the Lost Treasure » (1981) à nouveau la bande originale d’un autre Indy – Écriture d’un film avec Harrison Ford.

Pendant ce temps, un nouveau jeu « Indiana Jones » a annoncé par Bethesda qu’il nous apportera une toute nouvelle histoire avec l’aventurier populaire. Vous pouvez donc être curieux. Peut-être y aura-t-il d’autres films ou même des séries, similaires à la franchise «Star Wars», comme spin-off dans le futur.