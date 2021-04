Indiana Jones 5 avec Harrison Ford et Phoebe Waller-Bridge sortira en salles en 2022

Indy est de retour: Après un départ surprise de Bethesda plus tôt cette année nouveau jeu Indiana Jones a été annoncé en coopération avec Lucasfilm Games, Disney et Lucasfilm font maintenant de même: la cinquième partie de la populaire série de films Indy, prévue depuis un certain temps, entrera bientôt en production et une date de sortie a également été fixée: Indiana Jones 5 sort en salles le 29 juillet 2022.

L’acteur indy Harrison Ford obtient du soutien

Les fans de la série culte du réalisateur Steven Spielberg basée sur une idée du cerveau de « Star Wars » George Lucas peuvent en espérer une Retrouvailles avec Harrison Ford en tant que Dr. Indiana Jones avoir hâte de. Une dernière fois, Indy jettera son légendaire chapeau, fouet et pistolet dans une valise et se lancera tête baissée dans une nouvelle aventure.

Ford reçoit le soutien de la célèbre star de la comédie, actrice et scénariste Phoebe Waller-Bridgequi jouera le rôle principal féminin dans le film. Plus de détails ne seront pas encore révélés.

La multiple lauréate d’un prix Emmy a gagné en notoriété avec sa série Fleabag et a également joué le rôle de droïde L3-37 dans «Solo: A Star Wars Story» (2018). Plus récemment, elle a mis la touche finale au scénario du nouveau film de Bond avec Daniel Craig.

Un nouveau #IndianaJones l’aventure commence le 29 juillet 2022. Phoebe Waller-Bridge rejoint le casting aux côtés de Harrison Ford dans le cinquième volet de la franchise emblématique. L’inimitable John Williams reviendra également pour marquer le film. pic.twitter.com/Qh8nvFiQsE – Disney (@Disney) 9 avril 2021

Le compositeur John Williams ne peut pas manquer

Avec John Williams renvoie une autre légende: Le compositeur original de «Star Wars» et «Indiana Jones» aimerait connaître à nouveau à l’âge de 90 ans et exactement 40 ans après le premier film «Raiders of the Lost Treasure» (1981) à nouveau la bande originale d’un autre Indy – Écriture un film avec Harrison Ford. Une performance d’adieu parfaite à l’acteur d’Indy âgé de 78 ans et au compositeur house-and-yard de Lucasfilm, qui ont chacun déjà terminé avec la dernière partie, «Star Wars: Episode 9» avec la saga Skywalker.

Steven Spielberg ne dirigera pas lui-même cette fois, mais laissera la tâche à son successeur James Mangold (« Logan – The Wolverine »). Spielberg restera avec la série en tant que producteur du film et veillera à ce que les fans en aient pour leur argent – du moins c’est ce que nous espérons. Parce que rien n’est connu sur le script.

Harrison Ford dans le rôle d’Indy dans «Raiders of the Lost Ark» (1981) en prélude à la série de films cultes © Lucasfilm

Les détails de la première histoire sont encore secrets, la question sur le successeur est clarifiée?

Selon Kathleen Kennedy, la patronne de Lucasfilm, commencez En été, le tournage d’Indiana Jones 5. D’ici là, nous espérons en savoir plus sur les détails possibles de l’histoire et le casting. Il y a eu de nombreuses idées d’histoires au cours des dernières années, mais elles ont probablement été rejetées. Cela incluait également l’idée d’un Successeur d’Indypour continuer la série de films populaires.

Mais c’est maintenant clair: après « Indiana Jones 5 » avec Harrison Ford, le série de films populaires terminéeDu moins, c’est ce que la patronne de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a annoncé sur le Journées des investisseurs Disney 2020. Avec cela, le studio a finalement enterré l’idée d’un éventuel successeur à l’acteur principal et l’introduction d’un nouvel acteur Indy dans la 5ème partie, qui a été reprise à plusieurs reprises ces dernières années. Selon Kennedy, l’objectif est de répondre aux souhaits de l’acteur et de nombreux fans pour mettre fin à la franchise avec le cinquième film à venir « Indiana Jones ».

Peu d’entre eux continuent dans le domaine des jeux – et qui sait, il y a peut-être encore des idées pour l’avenir, similaires à « Star Wars » avec des retombées: