Indiana Jones 5 ajoute Thomas Kretschmann au casting

Le casting du prochain Indiana Jones la suite devient de plus en plus grande avec le Avengers: l’ère d’Ultron et King Kong acteur le dernier à signer.

Mon Dieu, je commence à penser Indiana Jones 5 va réellement arriver! Le casting est arrivé rapidement et furieusement au cours des dernières semaines avec Mads Mikkelsen et Phoebe Waller-Bridge. Maintenant, The Wrap rapporte un autre ajout dans Thomas Kretschmann.

L’acteur, dont la plupart des gens se souviennent probablement de sa dernière apparition en tant que Baron Von Strucker dans Âge d’Ultron, a été jeté dans un rôle non divulgué. Étant donné que nous ne savons à peu près rien de l’histoire du film cette fois, à peu près TOUS les rôles ne sont pas divulgués à ce stade.

Espérons que, alors que le tournage devrait commencer dans les prochains mois, nous en apprendrons plus sur Indiana Jones‘prochaine aventure (finale).