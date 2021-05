Indiana Jones 5 a-t-il Harrison Ford combattant les nazis dans l’espace?

Après avoir traversé l’enfer du développement, Indiana Jones 5 est enfin un aller, et maintenant plusieurs détails intrigants (et sans aucun doute, pour certains, exaspérants) ont apparemment fait surface, suggérant que la franchise sera envoyée dans l’espace. Bien qu’Indy lui-même ne puisse pas exploser dans le cosmos, des rapports ont maintenant affirmé que Indiana Jones 5 réunira l’aventurier avec ses anciens ennemis les nazis grâce à leur implication dans la course spatiale des années 60.

Hannibal La star Mads Mikkelsen, qui a récemment été révélée avoir rejoint le projet en tant que méchant, incarnerait « un scientifique nazi enrôlé dans la NASA par le gouvernement des États-Unis pour travailler sur l’initiative d’atterrissage sur la lune de l’agence spatiale ». Bien que cela reste une rumeur pour le moment, Mikkelsen est fait sur mesure pour un tel rôle, ce qui rend l’idée toujours plus plausible.

Milliards et Panthère noire La star Shaunette Renée Wilson a également été annoncée comme membre de la distribution de soutien, avec les mêmes sources déclarant qu’elle jouera le « gestionnaire de la CIA responsable de » garder « le scientifique nazi devenu recrue de la NASA. » En plus du méchant nazi de Mikkelsen, le film comprendra également une méchante, décrite comme « un tueur diabolique et brutal », qui travaillera aux côtés du personnage de Mikkelsen.

Bien que peu de choses aient encore été révélées sur l’intrigue de Indiana Jones 5, le réalisateur James Mangold a depuis taquiné que le film pourrait être tourné dans les années 1960 en disant: « The Velvet Underground sont putain de super. C’est tout. C’est mon tweet. (Remarque – je vis mentalement dans les années 60 à New York en ce moment parce que c’est où se déroulent tous les films sur lesquels je travaille.) « Bien que ce soit loin d’être une confirmation, la chronologie suit certainement Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal en 2008, qui a laissé tomber Indy en 1957.

Ainsi, il semble qu’Indy s’aventure à travers les années soixante, et plus particulièrement la course à l’espace entre les deux adversaires de la guerre froide, l’Union soviétique et les États-Unis, et leurs tentatives pour atteindre une capacité de vol spatial supérieure. Le film semble lié au moins en partie à l’opération Paperclip de la vie réelle, un programme secret de renseignement américain qui a vu les États-Unis recruter plusieurs scientifiques, ingénieurs et techniciens allemands de l’ancienne Allemagne nazie à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de ces membres du personnel étaient d’anciens membres, et certains étaient d’anciens dirigeants, du parti nazi.

Alors que l’inclusion des nazis est à nouveau sûre d’avoir Indiana Jones très heureux et excité de voir une fois de plus Harrison Ford planter son poing dans des visages amoureux du Troisième Reich, l’angle de l’espace est susceptible de susciter l’inquiétude. Indy a déjà entrepris des mystères spatiaux auparavant, en 2008 dans Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, dont le souvenir hante de nombreux fans alors que l’intrépide archéologue se retrouvait face à face avec des extraterrestres. Bien qu’il n’y ait aucun mot sur une implication plus extraterrestre dans Indiana Jones 5, les fans seront sans aucun doute las de nouvelles visites d’extra-terrestres. Quant au reste des détails, ils semblent certainement plausibles et pourraient être notre premier indice majeur sur ce à quoi s’attendre du cinquième Indiana Jones sortie.

Indiana Jones 5 devrait sortir en salles le 29 juillet 2022 et verra à nouveau Harrison Fordd reprendre le rôle emblématique, avec Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook et Shaunette Renée Wilson constituant le casting de soutien. Cela nous vient des Illuminerdi.

