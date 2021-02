Indépendamment de l’origine ethnique et socioculturelle, le sommeil humain est synchronisé avec le cycle lunaire.

02 févr.2021 10:32:38 IST

Une nouvelle étude a révélé que différentes phases de la lune affectent notre rythme et notre profondeur de sommeil. Les dernières recherches publié dans le journal Progrès scientifiques a montré que quelques jours avant la pleine lune, les gens ont tendance à se coucher tard et à dormir beaucoup moins. On a cru et émis l’hypothèse pendant des années que la lumière, naturelle ou artificielle, est quelque peu liée aux habitudes de sommeil des êtres humains. Avant l’invention de la lumière artificielle, la lune était la seule source de lumière une fois le soleil couché.

L’étude indique que «le clair de lune était la seule source de lumière suffisante pour stimuler l’activité nocturne» et ils ont constaté que le sommeil commence plus tard et est plus court les nuits précédant la pleine lune. Cela est probablement dû au fait que le clair de lune est disponible pendant les heures suivant le crépuscule.

Pour mener la recherche, l’équipe a utilisé l’actimétrie du poignet pour établir la relation entre le moment du sommeil nocturne et le cycle lunaire. Pour l’étude, ils ont choisi différents participants vivant dans des environnements différents, allant des environnements ruraux et urbains. Les résultats ont souligné que le clair de lune doit avoir inhibé le sommeil dans les communautés préindustrielles et continue de le faire en milieu rural sans support de lumière artificielle.

En tant que rapport de Le gardien souligne, l’équipe avait utilisé des moniteurs de poignet sur 98 personnes pour suivre leur rythme de sommeil et cette recherche a été menée dans trois communautés en Argentine. Alors que l’une d’entre elles était une communauté rurale sans accès à l’électricité, l’autre était une communauté rurale avec un accès limité à l’électricité. Le troisième était situé en milieu urbain et avait un accès complet à l’électricité.

Étonnamment, les trois communautés ont montré le même schéma d’oscillations du sommeil pendant le cycle de la lune. La durée du sommeil a changé d’environ 20 à 90 minutes et les heures de coucher ont varié de 30 à 80 minutes pendant les cycles de 29,5 jours du satellite naturel. Ainsi, il a été constaté que le sommeil humain était synchronisé avec le cycle lunaire indépendamment de leur origine ethnique et socioculturelle.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂