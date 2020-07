Inde : Un avion Rafale est arrivé à la base aérienne d’Ambala

Les avions de combat Rafale seront bientôt intronisés dans l’armée de l’air indienne.

Cela ne manquera pas de donner un coup de pouce majeur à la puissance de feu indienne. Les avions de combat Rafale introduiront de nouvelles capacités dans la flotte de chasseurs de l’IAF qui seront sans égal dans la région. L’objectif de l’armée de l’air indienne a toujours été de se préparer à une guerre à deux fronts aux frontières indiennes. L’IAF est capable de parer à deux menaces contre l’Inde et les avions de combat Rafale vont encore accroître la force indienne et la profondeur stratégique dans la région.

Les avions de combat Rafale sont équipés de systèmes d’armes de pointe. Les missiles Meteor sont les plus célèbres de ces armes.

Que sont les missiles Meteor?

Les missiles Meteor changent la donne. Ce sont des missiles air-air qui fonctionnent «au-delà de la portée visuelle». Cela signifie que même si le pilote ne peut pas localiser l’avion ennemi avec ses yeux, il / elle peut viser et tirer le missile qui frappera et détruira les avions ennemis. Le Meteor est propulsé par un moteur fusée-statoréacteur unique qui donne à Meteor beaucoup plus de puissance moteur, pendant beaucoup plus longtemps que tout autre missile. Cela signifie qu’il peut voler plus vite, voler plus longtemps et manœuvrer plus que tout autre missile – donnant à Meteor la capacité de chasser et de détruire des combattants hostiles agiles.

Chaque missile a une «zone de non-évasion», si un avion cible se trouve dans cette zone, il lui est difficile d’échapper au missile et de se sauver. Plus la «zone de fuite» est grande, meilleur est le missile.

Les missiles Meteor ont une zone de non-échappée beaucoup plus grande que tout autre missile air-air.

Les Rafales indiens seront également équipés du missile de croisière à frappe profonde SCALP. Cette arme furtive a prouvé à plusieurs reprises sa capacité à frapper des cibles blindées et protégées au plus profond du territoire ennemi.

La meilleure partie? L’avion de combat Rafale n’a pas besoin d’entrer dans l’espace aérien ennemi pour tirer des missiles SCALP.

Les missiles SCALP s’avèrent mortels parce que

– Il a une longue autonomie qui augmente sa capacité de survie. – C’est une arme furtive. Cela signifie que l’ennemi ne peut pas suivre facilement le missile, même avec l’aide de RADAR. – Il a une précision de terminal précise. Cela signifie qu’une fois le feu, les missiles SCALP détruisent la cible avec une précision extrême. – Il a un système de reconnaissance de chercheur et de cible très précis.

Cette arme furtive a prouvé à maintes reprises au combat sa capacité infaillible à frapper des cibles endurcies et protégées profondément à l’intérieur d’un territoire hostile – sans que le Rafale n’ait besoin d’entrer dans l’espace aérien hostile. L’efficacité opérationnelle du SCALP est le résultat de trois facteurs clés: sa capacité de survie élevée grâce à sa longue distance de sécurité, sa faible observabilité et son système de planification de mission sophistiqué; la précision de son terminal grâce à son système de détection et de reconnaissance de cible très précis; et son efficacité terminale fournie par sa puissante ogive tandem et ses multiples modes de détonation.

Les Rafale de l’IAF seront également équipés du MICA, un missile que l’armée de l’air indienne connaît très bien car il fait également partie du package de mise à niveau de l’avion Mirage 2000 de l’IAF.

Les missiles MICA sont uniques parce que leur RADAR actif et leur imagerie infrarouge le rendent mortel dans un combat rapproché et également à longue portée «au-delà du visuel».

Les missiles MICA ont un surnom de «tueur silencieux» car la cible a peu de temps pour réagir avant d’être complètement détruite.