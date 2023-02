Incroyable : voici comment Austin Butler a changé depuis son apparition dans Hannah Montana

in

Hollywood

L’acteur a été nominé aux Oscars pour le film réalisé par Baz Luhrmann où il se met dans la peau de Elvis.

© IMDbElvis.

Bien que beaucoup aient découvert Austin Butler en 2022, après son rôle principal dans Elvis (sans parler de la nomination à la oscar comme meilleur acteur par L’Académie). Pourtant, l’artiste né à Anaheim il y a 31 ans a passé plus d’une décennie à travailler devant la caméra.

La course de Austin Butler est né en 2007, avec un court métrage intitulé Les fidèles. Bien que, si nous devenons stricts, nous devons remonter encore plus loin. En 2006, il avait un rôle très mineur dans Hannah Montana où il a été jeté dans un rôle pour lequel il n’a finalement reçu aucun crédit. De toute façon, il aurait sa revanche.

Un an plus tard, il reviendrait dans l’émission dirigée par Miley Cyrus avec un rôle différent. Ce serait pour un seul épisode, où il jouerait Derek Hanson. C’est ainsi que débutera la grande carrière de cet acteur, dont le premier grand film lui viendra à peine deux ans plus tard. Ce serait dans une production intitulée Des extraterrestres dans le grenier.

La course de Austin Butler est actuellement composé de 33 crédits au total, dont un rôle dans Il était une fois à Hollywood dont peut-être peu se souviennent : tex watson. Ce personnage était l’un de ceux qui habitaient le ranch où les criminels qui vers la fin tentent d’assassiner Sharon Tate dans cette uchronie posée par Quentin Tarantino.

+Le prochain grand film d’Austin Butler

Parmi les projets à venir Austin Butler Trois productions apparaissent. De tous ceux-ci, le plus important sera celui qui le fait travailler sous le commandement de Denis Villeneuve. L’acteur nominé pour oscar a été choisi pour être dans la deuxième partie de Dunequi sortira au cinéma en novembre de cette année. Ce sera Feyd-Rautha Harkonnenle même personnage incarné par Piquer dans la version des années 1980 réalisée par David Lynch.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?