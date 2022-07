Incroyable: voici à quoi ressemblent les acteurs de Pasión de Gavilanes aujourd’hui

in

La telenovela écrite par Julio Jiménez a diffusé sa première saison en 2003. Découvrez comment Danna García, Mario Cimarro et bien d’autres se portent aujourd’hui !

© TelemundoLe changement physique des acteurs de Pasión de Gavilanes.

Il y a des feuilletons qui ne se démodent jamais. Passion des faucons peut en témoigner : en 2003, la fiction écrite par Julio Jiménez a diffusé sa première saison, se terminant après 188 épisodes à l’antenne. Le phénomène était tel Telemundo Il n’a rien fait de plus qu’annoncer un deuxième volet qui a eu sa première en février de cette année. Si vous ne l’avez pas encore vu, Revoyez ici à quoi ressemblent les protagonistes de la série aujourd’hui !

-Danna García

L’un des rôles inoubliables de Passion des faucons était celui de Norma Elizondo Acevedo. L’artiste derrière ce personnage était danna garciaactrice et chanteuse colombienne qui a ensuite joué dans Un crochet au coeur Oui Belles calamités. Son dernier rôle à la télévision était celui de Violeta Estrella dans la septième saison de Le Seigneur des cieux, la série télévisée mexicaine de Telemundo. Découvrez à quoi ressemble aujourd’hui l’actrice qui cumule plus de 3 millions de followers sur Instagram.

-Mario Cimarro

Un autre des personnages les plus importants était Juan Reyes Guerrero. Interpreté par mario cimarro, ce galant a su ravir le cœur des fans de la série. L’acteur de 51 ans né à Cuba avait déjà joué dans L’usurpatrice et en chat sauvage. Depuis la fin de la fiction en 2004, il a participé à des projets tels que Le corps du désir, la trahison, la mer d’amour, les héritiers du mont Oui Viens tôt. Voilà à quoi ressemble la figure du feuilleton aujourd’hui !

-Paula Rey

Même si à 42 ans elle est encore pleine de projets, personne ne peut oublier le rôle qui a marqué la vie de Paula King. Il s’agit de l’interprète et mannequin colombien qui a participé à La passion de Gavilanes donner vie à Jimena Elizondo Acevedo. Depuis, il a rejoint des projets de l’envergure de La femme au miroir, Les décisions, Monte Cristo, pauvre riche Oui Poupées mafieuses. C’est le changement de 2003 à aujourd’hui !

-Juan Alfonso Baptista

Plus d’un million de personnes suivent la vie de Jean Alphonse Baptista Sur Instagram. La vérité est que beaucoup d’entre eux sont arrivés grâce à Passion des fauconsle feuilleton dans lequel il personnifiait l’inoubliable Oscar Reyes Guerrero. Depuis, il a participé à d’innombrables projets télévisés, dont La femme au miroir comme Paola Rey, Le sacrifice de la femme, Mensonges parfaits, sans seins c’est le paradis et son dernier rôle en tant que Dr Roberto Peláez dans infirmières.

-Natacha Klaus

Il est né en Colombie, il a 47 ans et il a réalisé un personnage mémorable. On parle de Natacha Klausl’artiste derrière Sarita Elizondo Acevedo. Comme ses pairs, l’actrice a participé à des productions telles que La femme au miroir, mensonges parfaits Soit Les décisions. Mais surtout, il a été mis en valeur grâce à Isabella Montilla, un rôle complètement antagoniste qui pourrait être apprécié dans L’orage.

– Michael Brown

La course de Michel Brun il ne fait que grandir à pas de géant. En 2003, il est apparu sur Passion des faucons Quoi Franco Reyes Guerrero. L’acteur argentin a excellé dans des rôles dans des productions telles que Falco, amour à mort Soit perroquet. Mais le plus marquant était Pressentiment, la série Netflix qui raconte l’histoire d’un homme qui cherche à se venger de l’organisation de trafic d’organes qui a assassiné sa femme et qui, par coïncidence, s’implique avec la femme qui a reçu son cœur. La fiction a déjà annoncé une deuxième saison sur la plateforme de streaming.

