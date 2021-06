Incroyable : Tom Holland a prédit qu’il allait devenir Spider-Man

le Univers cinématographique Marvel présente plusieurs célébrités aimées par les fans, et l’une des plus appréciées est Tom Holland, interprète de Homme araignée. En attendant la grande nouvelle de la nouvelle suite du personnage, « Pas de chemin à la maison », Une vidéo TikTok est apparue qui est déjà devenue virale sur les réseaux, où l’acteur assure qu’il aimerait être Peter Parker à l’avenir. Épingle de sûreté!

Bien qu’enfant, il ait déjà montré qu’il allait être un grand artiste, avec son talent pour la danse, le grand saut vers la gloire qu’il a fait en 2012 lorsqu’il faisait partie de Lo Imposible, un film réalisé par JA Bayona. Le rôle lui a valu de nombreuses distinctions, dont les Hollywood Spotlight Awards et le prix Newcomer Actor du National Board of Review.

C’est en 2015 enfin que a reçu l’appel de Kevin Feige pour rejoindre le MCU, quelque chose qui était une bonne nouvelle pour les téléspectateurs, car ils ont loué l’approche jeune qu’il faudrait À M, après que Tobey Maguire et Andrew Garfield aient exploré d’autres aspects. Ce n’est pas tout, l’interprète a également une personnalité sympathique et charmante, qui au fil du temps l’a amené à être l’un des plus aimés par le fandom.

Ce qu’on vient de savoir aujourd’hui, c’est que Holland a prédit ce qui s’est passé dans sa carrière. L’utilisateur de TikTok lildunkinzonut récemment découvert une interview de 2013, menée bien avant la proposition de Marvel, où l’acteur exprime son intérêt pour jouer à Spider-Man. Interrogé par le journaliste, il a répondu : « Oh ouais … peut-être Spider-Man dans dix ans lors du redémarrage du redémarrage ». Regardez la vidéo !

Bien qu’il ait dit qu’il espérait incarner le super-héros dans dix ans, la vérité est que la possibilité lui est venue à court terme et il a su en tirer le meilleur parti. Sa prédiction s’est réalisée, cependant tout indique que Spider-Man : Pas de chemin à la maison ce serait sa dernière participation au MCU. C’est pourquoi les fans profiteront deux fois plus du film qui sortira en salles le 17 décembre.