Incroyable première bande-annonce de « Pokemon Legends: Arceus » révélée

Adidas Originals T-shirt Manche Courte 3 Stripes Split M Red / Legend Ink

T-shirt fendu Adidas SPRT 3 rayures.Un deux trois.C'est si facile.3 bandes aux couleurs contrastées indiquent au monde que vous roulez avec une communauté de rebelles et de briseurs de règles.Montrez-les sur ce t-shirt et gardez votre style adidas authentique.Le coton doux est confortable de la première à la millionième.En nous achetant des produits en coton, vous soutenez une culture du coton plus durable.FONCTIONNALITÉS:Coupe régulière.Col ras du cou côtelé.Jersey simple 100 % coton.Développement durable et éthique : MEILLEUR COTON.