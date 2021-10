Incroyable : la vraie raison pour laquelle Harry Potter a rejeté cet acteur emblématique

Quand on parle de sagas à succès des dernières décennies, il est impossible de laisser de côté l Harry Potter. Avec leurs huit films, ils ont réussi à conquérir des millions de fans à travers le monde et ils voulaient tous faire partie du monde magique du sorcier le plus célèbre. Récemment on savait qu’un acteur mythique a proposé de lancer un personnage, mais il a été rejeté pour une raison incroyable.

Adaptations de romans de jeunesse par JK Rowling; Ils racontent comment un garçon survit au puissant et maléfique Lord Voldemort et arrive plus tard à l’école de magie de Poudlard, se fait de nouveaux amis et devient le meilleur sorcier possible. Plus de 500 millions d’exemplaires ont été vendus dans divers pays, ce qui a attiré le regard de Warner Bros. pour le porter sur grand écran.

+ L’acteur qui a été rejeté de Harry Potter

Cette année 20 ans après le lancement de Harry Potter et la Pierre Philosophale, une production qui avait un budget de 125 millions de dollars et a rapporté environ 975 millions de dollars au box-office, ce qui le positionne comme l’un des films les plus réussis de l’histoire du cinéma. A l’occasion de l’anniversaire, des détails totalement inconnus des fans ont été révélés.

Le réalisateur des deux premiers films, Christophe Colomb, a accordé une interview au média Film total et il se souvenait d’une partie de son travail sur le plateau d’enregistrement. Là, il a avoué qu’ils cherchaient un interprète pour Rémus Lupin, le loup-garou et professeur de Défense contre les forces du mal de Poudlard, et le premier acteur à se présenter n’était ni plus ni moins que robin williams.

Il a ensuite donné la raison pour laquelle Williams a été rejeté pour la production et c’est précisément à cause de une règle imposée par JK Rowling, qui Je voulais que tous les membres de la distribution soient britanniques. « C’était très difficile pour moi de dire : ‘Tout le monde doit être anglais. Je ne peux rien faire' », a assuré le cinéaste. Finalement, le rôle a été assumé par David thewlis jusqu’au dernier film.

