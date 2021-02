Incroyable: la bande-annonce de Mortal Kombat avait un bug que peu remarquaient

Mortal Kombat a partagé la bande-annonce officielle de son nouveau film jeudi et a généré un fort impact sur le public. Les images spectaculaires ont été bien accueillies et ont suscité des attentes pour un film qui se rapproche de plus en plus. Cependant, la chose curieuse à propos du lancement était que incroyablement manqué un détail important: il comprenait une erreur de continuité que peu de gens remarquaient. De quoi s’agit-il?

La bande-annonce de deux minutes et demie avait tout pour plaire: des apparitions des personnages principaux au « Viens ici » par Scorpion. Les scènes ont confirmé les paroles du réalisateur Simon McQuoid d’il y a quelques mois, où il a déclaré que la bande aurait beaucoup de sang et de morts. « Une bombe » Oui « brutal » étaient quelques-unes des qualifications de la bande-annonce.

Mortal Kombat: ils trouvent une erreur de continuité dans la bande-annonce

Cependant, la journée n’était pas terminée pour le film qui sortira le 16 avril. Sur Twitter, ils ont publié la bande-annonce avec une erreur qui a été révélée par les utilisateurs. À la minute 1.50 L’image de Shang Tsung apparaît en boucle en pleine bataille. Bien que cela puisse être considéré comme la ressource d’un réalisateur, sur YouTube, la scène semble ininterrompue.







Des problèmes de continuité ou des erreurs de ce type ont été constatés à de nombreuses reprises, mais il est rare que cela se produise moins de trois minutes à l’avance. En réalité, sur YouTube, la bande-annonce a six secondes de plus dans un échantillon qui n’est pas la même vidéo. Quoi qu’il en soit, les fans étaient ravis de la bande-annonce.

Le film va briser une sécheresse de 24 ans depuis la dernière sortie basée sur le jeu vidéo populaire. Le projet a démarré en 2011 et après de nombreuses difficultés Monstre atomique et route brisée Ils ont devancé la production qui doit McQuoid en tant que réalisateur déjà Greg Russo et Dave Callaham en tant que scénaristes. Les éditeurs sont Dan Lebental et Scott Gray, Ont-ils raté la boucle?