Incroyable : ils offrent de l’argent pour voir les 17 saisons de Grey’s Anatomy

Être payé pour regarder votre série préférée semble être un rêve pratiquement inaccessible. Cependant, il y aura une entreprise américaine qui le réalisera: Offrez de l’argent pour regarder les 17 saisons de L’anatomie de Grey. La campagne marketing compte déjà de nombreux intervenants à travers le monde. Connaissez tous les détails et conditions!

NiceRX, une entreprise de soins de santé, a mis au point une approche ingénieuse pour attirer l’attention de ses clients. Il a mis à disposition un emploi pour regarder les 369 épisodes de la série et déterminer quels médecins ont sauvé le plus de patients : Meredith Gray ou Miranda Bailey. Pour cette tâche, vous paierez un total de mille dollars à l’homme ou à la femme chanceux qui résulte de la recherche.

(nicerx.com/dream-job/)



La société propose également le programme complet en vidéo, un abonnement Netflix d’un an, un petit message personnalisé du Dr Richard Webber lui-même le félicitant pour son exploit Oui une expérience incroyable pour votre CV. Pour postuler à l’emploi, il vous suffit de vous rendre sur le site officiel de NiceRX et de remplir un formulaire. Soyez également prudent, car il y a des clauses importantes.

Les candidats doivent avoir plus de 18 ans et résider aux États-Uniss. À son tour, il est précisé que le processus de sélection sera à la discrétion de l’équipe technique de l’entreprise, qu’ABC n’a rien à voir avec la recherche et qu’une fois l’emploi obtenu il est incessible. Vous avez jusqu’au 23 août pour soumettre vos candidatures.

Qui a sauvé plus de vies : Meredith Gray ou Miranda Bailey ?

Le choix des deux médecins du Gray-Sloan Memorial n’est pas un hasard. Ce sont les deux médecins qui ont été dans la série le plus longtemps: a fait ses débuts en 2005 avec la saison 1 et reste aujourd’hui. L’autre qui s’est dit présent dans toutes les années est Richard Webber. Qui aura sauvé plus de vies ? Dans peu de temps, on le saura.