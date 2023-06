INCROYABLE : il joue au baseball et est comme le protagoniste de PEAKY BLINDERS

in

Il a commencé à circuler sur les réseaux sociaux et vous ne pourrez pas croire à quel point ils se ressemblent.



© IMDbCillian Murphy

Sur les réseaux sociaux, il est fréquent de trouver de nombreuses similitudes entre personnes célèbres et inconnues. Certains sont plus convaincants que d’autres, mais celui qui a commencé à circuler ces dernières heures est vraiment incroyable, et il met en vedette le talentueux acteur de Peaky Blinders, Cillian Murphy.

Cillian Murphy C’est un acteur irlandais renommé, connu pour son rôle dans la série à succès Peaky Blinders. La série, qui se déroule dans l’entre-deux-guerres à Birmingham, a gagné en popularité dans le monde entier et est disponible sur la plateforme de streaming Netflix.

Récemment, il y a eu un émoi sur les médias sociaux en raison de la similitude frappante entre Cillian Murphy et Tyler Glasnowjoueur de baseball les raies de tampa bay. Une photo partagée sur Twitter a attiré l’attention sur la ressemblance frappante entre Glasnow et l’acteur irlandais.

La parution dans Twitter de l’utilisateur @cinema_joe23 a attiré l’attention des utilisateurs en commentant : « Pendant une seconde, j’ai légitimement pensé que c’était Cillian Murphy et j’étais curieux de savoir dans quel film de baseball il allait apparaître ». Sa publication a reçu plus de 21 mille aime et de nombreux utilisateurs ont convenu de la ressemblance surprenante entre les deux.

+Le prochain film de Cillian Murphy

Cillian Murphy Il n’a pas seulement été reconnu pour son rôle dans Peaky Blinders, mais est également à l’honneur en raison de son projet de film à venir. Cette année, il jouera oppenheimerle nouveau film Christophe Nolan qui sortira le mois prochain. Le film se concentrera sur la vie du scientifique Robert Oppenheimerconnu pour son rôle dans la création de la bombe atomique.

