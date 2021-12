Incroyable : cette actrice Marvel a oublié qu’elle était dans un film de Spider-Man et ne sait pas ce qu’est Hawkeye

in

Les Univers cinématographique Marvel a commencé en 2008 avec un projet qu’ils n’auraient jamais imaginé dans ce qui deviendrait des années plus tard. Nous traversons actuellement ce qu’on appelle la phase 4, avec un nouveau contenu pour le cinéma et la télévision. Au total, nous avons plusieurs productions en première, où divers acteurs faisaient partie de projets spécifiques. Bien que bien sûr, une actrice a oublié qu’elle était dans un film et ne connaît pas le présent de la franchise.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison est le prochain projet à lancer sur grand écran, où Tom Holland reviendra pour son rôle de super-héros dans une histoire qui mettra en vedette le multivers. Pendant ce temps, les épisodes de Oeil de faucon, la dernière série MCU pour le service de streaming Disney +. Quelle relation entretiennent ces univers ? Un interprète les a effacés de sa mémoire.

+ L’actrice qui a oublié une partie du MCU

Samedi soir, une capture Instagram a commencé à devenir virale avec une réponse très particulière qui a généré des commentaires amusants de la part des fans sur les réseaux sociaux. Gwyneth Paltrow, qui a joué Pepper Potts dans diverses productions, a été posée dans un échange de questions avec ses abonnés si elle regardait la série Hawkeye, à laquelle elle a répondu : « Non, qu’est-ce que c’est ? ».

Immédiatement, l’utilisateur @alex_abads s’est souvenu avec une vidéo d’un moment de Le spectacle des chefs, un programme exécuté par Jon Favreau dans laquelle il cuisine aux côtés de grandes célébrités. Dans un moment le réalisateur raconte une anecdote du tournage de Spider-Man : Retrouvailles à Atlanta, mais Paltrow n’a aucune idée de ce dont il parle, lui assurant qu’elle n’était jamais dans le film. Après une nouvelle explication, il s’en souvient, provoquant le rire des personnes présentes.

Ce sont des erreurs dans Gwyneth qui s’ajoutent à celui qu’il avait quand Ils ont été photographiés pendant les dix ans de Marvel Studios et n’ont pas reconnu Samuel L. Jackson dans le cadre du casting de la saga Infinity. On dit que l’actrice souffre d’un problème de mémoire depuis qu’elle est devenue mère et c’est pourquoi elle a généralement des moments où elle oublie le passé, mais la vérité est que les internautes de Twitter l’ont pris d’une manière amusante.

