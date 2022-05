Incroyable : ce sont toutes les licences que possède Tom Cruise

in

Tom Cruise est l’un des acteurs les plus audacieux, osant accomplir les actions les plus dangereuses dans ses films, mais il a besoin de nombreuses licences pour cela.

Tom Croisière Il est reconnu dans le monde hollywoodien comme l’un des acteurs qui prend le plus de risques lors du tournage de ses films. De nombreux exemples sont les clichés qu’il prend dans chacun des épisodes de la franchise Mission impossible qui sont toujours accompagnés d’une scène qui demande un vrai courage. L’interprète s’est même pendu à un avion en mouvement. Pour Top Gun Non-conformiste a décidé de voler lui-même dans un avion de chasse F-18.

La méga star hollywoodienne a visité Le Late Late Show avec James Corden et a parlé des différents permis dont il dispose pour effectuer ces cascades et actions dangereuses mais avec la loi de son côté. Il n’est pas surprenant que ce bon vieux Tom ait un permis de conduire, mais tous les acteurs d’Hollywood ne sont pas des pilotes de ligne certifiés comme la star de Jerry Maguiré.

Compétences de Tom Cruise

Pas seulement les avions conventionnels, Tom Croisière est formé par l’État pour piloter des jets. La vitesse ne lui fait pas peur et c’est peut-être pour cela que son permis lui permet également de conduire des motos à grosse cylindrée. Et si on allait à la plage ? Calmez-vous, à ce moment précis, nous pouvons vous assurer que s’il y a un bateau, le protagoniste de Entretien avec le vampire vous avez le document qui vous permet de le manipuler.

Il a également eu le temps dans son emploi du temps chargé d’apprendre deux sports extrêmes comme la plongée et le parachutisme. Tellement que Tom Croisière il est licencié pour les deux activités et n’a pas peur des profondeurs de l’océan ni des hauteurs. Quelle façon de vivre la vie sur le fil du rasoir, celle de cet acteur devenu son propre cascadeur et au passage rempli de permis pour ces activités dangereuses.

Finalement, Tom Croisière Il a mentionné sa licence immobilière. Nous savons que ces entreprises laissent beaucoup d’argent dans les comptes de ceux qui vendent des propriétés, après tout, la brique ne perd jamais de valeur. Et oui, en plus de gagner de l’argent en tant que l’un des acteurs les mieux payés de l’industrie hollywoodienne, cette figure internationale a le temps d’acheter et de vendre des propriétés, réalisant ainsi un profit. Impressionnant!

