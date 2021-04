Incroyable: Anthony Mackie a prédit qu’il allait devenir Captain America

Le faucon et le soldat de l’hiver a créé son dernier épisode sur Disney + et parmi les révélations qu’il a publiées, il y avait le nouveau capitaine amérique faite par Sam Wilson. Le caractère de Anthony Mackie est devenu le premier noir à porter le bouclier et, bien que certains puissent être surpris, l’acteur le savait déjà depuis de nombreuses années: dans un post, il a prédit ce qui allait se passer .Étonnante!

Le lancement de ce vendredi a mis en lumière la figure de l’artiste de 42 ans qui a enfilé son nouveau costume, a sauvé le monde des Flag-Smashers et a donné une leçon aux sénateurs américains. De plus, il appréciait le service d’Isaiah Bradley et l’inclut au Musée pour son travail envers le pays. Le personnage était si protagoniste que même la série se terminait par le nom: Captain America et le soldat de l’hiver.

Anthony Mackie a prédit qu’il allait devenir Captain America

De cette façon, Mackie se positionne parmi les acteurs les plus importants de Marvel après le départ de Chris Evans. La star vit un rêve qu’il a supposé quelque part parce qu’il l’avait prédit il y a six ans. « Les rêves deviennent réalité! C’est juste la bande dessinée, mais c’est toujours génial! », posté sur Twitter en 2014 avec une photo de lui-même enfant dans le costume de Captain America.

@AnthonyMackie



Ce message a été publié après ses débuts dans le MCU en Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver Et s’il est vrai que vous saviez probablement que votre arc de personnage s’est terminé dans Captain America, l’image de lui en tant qu’enfant lui était totalement inconnue.

Le message de Mackie était rempli de commentaires de fans qui lui ont rappelé la phrase et ont célébré son nouveau rôle au sein de Marvel. « La fin était fantastique. Non seulement cela montrait que Sam méritait de tenir le bouclier, mais qu’il pouvait le faire sans aucun sérum. Il n’en a pas besoin. », était le ton des opinions des fans.