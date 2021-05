Incontournable: voici à quoi Tom Holland ressemble à Nathan Drake dans Uncharted

Asia Marché Préparation pour soupe Tom Yum Kung Coq 227g

Voici du bouillon sous forme de pâte, à utiliser pour préparer votre soupe Thaïe à la crevette, le Tom Yum. La soupe Tom Yam Kung est originaire de la Thaïlande et du Laos, mais on en boit (mange) dans toute l'Asie du sud-est et aujourd'hui dans le monde entier. C'est l'un des plats les plus populaires en Thaïlande de par ses saveurs généreuses et son côté épicé. C'est une soupe qui se boit généralement très piquante mais elle peut être adaptée pour chacun. La soupe est préparée à base decitronnelle, galangal, citron vert, feuille de combava et de crevettes. Avec ce mélange d'épices sous forme de pâte vous avez la base du bouillon, il suffit ensuite d'y ajouter vos ingrédients. Peut aussi servir pour relever le goût de votre préparation.