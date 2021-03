Incontournable: sa photo est devenue virale pour son incroyable ressemblance avec Jennifer Aniston

Jennifer Aniston Elle est l’une des actrices hollywoodiennes les plus reconnues et aimées par ses fans, et c’est quelque chose qui a été démontré lorsqu’elle a ouvert son compte Instagram officiel et publié une photo qui a obtenu des millions de likes en quelques minutes, ainsi qu’un certain nombre d’adeptes dans un peu de temps qu’il a récemment réussi à battre Rupert Grint. Dans les dernières heures une publication d’une jeune femme identique à l’actrice est devenue virale. A-t-il été cloné?

La femme de 52 ans a conquis ses fans avec un charisme intact issu de la série humoristique historique « Friends ». Il fait actuellement partie de ‘L’émission du matin’, où elle est la protagoniste et la productrice exécutive. Grâce à ce programme, il a remporté les SAG Awards et une nomination aux Golden Globes, mais cette fois c’était une nouveauté pour une ressemblance incroyable.

L’utilisateur de Twitter, Leo Yapur, a publié une photo sur le réseau social avec la légende: « Vous pouvez voir comment mon ami est ÉGAL À JENNIFER ANISTON !!!!!!!!!!!!!!! » et en quelques heures atteint une viralisation unique, puisqu’à ce moment, il compte plus de 95 000 likes et des centaines de commentaires qui ne pouvaient pas croire la similitude. Voir!

Dès le début de la publication, les messages n’ont pas cessé d’arriver: « Je regardais celui de droite et je disais: » Mais si ce n’est pas le cas, rien à voir « (en supposant que celui de gauche était le vrai) », « Pouvez-vous imaginer vous lever et voir que vous êtes comme Jennifer Aniston? La vie est résolue » Oui « Maintenant, nous devons trouver Russ », plaisantant avec un personnage ressemblant à Ross Geller.

La vie de l’actrice est actuellement en ébullition, car il y a quelques semaines, ils ont rapporté qu’elle se serait réconciliée avec son ex-mari, Brad Pitt. Selon le support US hebdomadaire, ils sont plus proches que jamais depuis 2019 où il a assisté à la fête des 50 ans de Aniston. Jusqu’à présent, il n’y a pas de confirmation des parties.