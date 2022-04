Incontournable : Netflix publie la bande-annonce complète de la saison 4 de Stranger Things

Netflix

Après une journée complète d’attente, les fans peuvent désormais profiter de la nouvelle bande-annonce étendue du prochain épisode de la série à succès. Ne le manquez pas!

©NetflixIncontournable : Netflix a dévoilé la bande-annonce complète de la saison 4 de Stranger Things.

Il manque de moins en moins pour la quatrième saison de choses étrangesl’un des succès les plus importants du service de streaming Netflix qui n’a pas été délivré depuis près de deux ans, en raison de circonstances différentes. Tout ce qui s’est passé pendant la pandémie de coronavirus est déjà de l’histoire ancienne pour les cinéastes et les fans attendent les nouveaux épisodes qui ont déjà un aperçu complet.

Au cours d’un midi en Amérique latine, les fans du programme créé par les Duffer Brothers ont été surpris par une étrange publication. Dans celui-ci, une coordonnée était affichée avec un lien YouTube qui affichait un compte à rebours de 24 heures, sans donner trop de détails. Avec la course de lundi, il a été confirmé que ce qui a été révélé ne serait ni plus ni moins qu’une bande-annonce officielle.

+La nouvelle bande-annonce de Stranger Things 4

Contrairement à l’aperçu d’un peu plus d’une minute à la fin de l’année dernière, où nous avons vu augmenter dans une nouvelle vie avec les Byers, maintenant loin de Hawkins, cette fois nous avons un aperçu plus complet avec des scènes inédites du protagoniste avec le reste des personnages principaux. Ross Duffer et certains acteurs avaient assuré que ce serait l’épisode le plus terrifiant de tous et cette bande-annonce le démontre. Vérifiez-le ici maintenant!

« Six mois se sont écoulés depuis la bataille de Starcourt, qui a apporté terreur et destruction à Hawkins. La bande d’amis est séparée pour la première fois, et tout le monde essaie de récupérer malgré les problèmes à l’école. En cette période où se sentant si vulnérable, un une nouvelle menace surnaturelle terrifiante émerge, un mystère qui, s’il était résolu, mettrait fin aux horreurs du monde à l’envers »est le synopsis officiel de cette nouvelle partie.

Votre casting sera composé de : Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman, Cara Buono et Matthew Modine. saison 4 de choses étranges sera disponible dans Netflix le prochain 27 maibien qu’il soit divisé en deux livraisons et Le tome 2 arrivera le 1er juillet.

