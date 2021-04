Incontournable: l’origine des meilleurs mèmes de Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio Non seulement il est l’un des acteurs les plus appréciés de sa génération, mais il est également l’un des meilleurs de toute l’histoire de l’industrie cinématographique. Tout au long de sa carrière, il a joué différents types de rôles où il a montré toute sa polyvalence et son talent.

Cependant, il n’est pas seulement acclamé pour ses films à succès ou ses merveilleuses performances. Au fil des ans, Leo a été le protagoniste de centaines de mèmes sur les réseaux sociaux et dans Spoiler, nous présentons nos favoris et vous disons de quel film chacun d’eux est.

L’un des films les plus marquants de la carrière de l’acteur est Le loup de Wall Street. Cela lui a non seulement valu une nomination aux Oscars du meilleur acteur, mais aussi celui qui a causé le plus de mèmes.

Certaines scènes ont déclenché des mèmes comme ceux-ci.

L’un des mèmes les plus connus de l’acteur le montre souriant avec un verre à la main. Ceci est une scène de Django Unchained.

Pendant de nombreuses années, Leo a été victime de nombreux mèmes par ne pas avoir remporté un Oscar malgré avoir été nominé à plusieurs reprises.

Enfin, quand il a gagné en 2016 par La renaissanceDans son discours de remerciement, les fans ont convenu qu’il avait oublié de remercier un personnage très spécial: l’ours qui l’avait attaqué dans l’une des scènes les plus importantes du film.

Un autre des moments forts de la vie de l’acteur qui est devenu viral était dans la vraie vie et non dans la fiction. En 2016, lors du gala des Golden Globes Awards, lorsque Lady Gaga a remporté le prix de la meilleure actrice, elle l’a dépassée et la réaction de Leo a été hilarante.

Quoi qu’il en soit, tous ces mèmes n’ont jamais éclipsé le grand talent de l’acteur. À 46 ans, DiCaprio a remporté un Oscar, 3 Golden Globes et un BAFTA Award. Il produit actuellement une série originale de Disney + appelée The Right Stuff et se prépare à jouer dans un film original de Netflix en face de Meryl Streep.