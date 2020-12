Incontournable: la vidéo du court métrage qui a réuni Les Simpsons et Baby Yoda

Quand Disney j’achète RenardIl ne faisait aucun doute que ces mondes commenceraient à se mélanger les uns aux autres, que ce soit avec des vidéos promotionnelles, des séries ou des films. Le visage le plus important de la société de production acquise par la société de la souris est peut-être «The Simpsons», qui sont actuellement impliqués dans une théorie forte qui marquerait la fin de la série. De l’autre côté, l’univers de ‘Guerres des étoiles’ et ‘The Mandalorian’ nous a présenté Bébé yoda, ou «Grogu» comme c’est son vrai nom.

Cette version enfant de l’un des Jedi les plus puissants de la galaxie est devenue l’un des personnages les plus populaires de la franchise et est entrée dans le cœur de millions de fans à travers le monde, qui attendent de savoir où son histoire se dirige et comment. cela affectera la saga, qui a présenté plusieurs séries le week-end dernier.

À l’occasion de ‘Journée des investisseurs Disney 2020’, a présenté un court métrage très amusant avec Homer et Maggie Simpson et Baby Yoda / Grogu. Bien que ce ne soit que pour un instant, les fans des deux émissions de télévision ont vécu l’union des deux émissions pour la première fois et sont ravis de les revoir. Regardez la vidéo!







En bref, nous voyons une société de production parler à Homère, qui répond à la question de ce qu’il a appris à cette époque avec le service de streaming Disney +. Après avoir expliqué et commenté plusieurs séries et films, le père de la famille jaune exige qu’ils lui donnent les bières qu’ils lui ont promis pour avoir participé à la publicité, et s’ils ne les prennent pas, il kidnappera Baby Yoda, qu’il porte dans un sac à dos.

On sait déjà quoi ‘Les SimpsonsParce que chez les téléspectateurs, au-delà de ceux qui se disputent pour savoir si cela aurait dû se terminer ou s’ils doivent continuer sans interruption, et étant une série qui a eu le privilège de parodier des situations ou de rendre certains hommages, nous ne pouvions pas garantir que nous ne verrons jamais un crossover avec ‘The Mandalorian’.