Incontournable : la nouvelle connexion entre la Couronne et Bridgerton

La Couronne Oui Bridgerton sont deux des grandes séries que le catalogue de services de streaming a actuellement Netflix, non seulement pour la qualité de ses épisodes, mais aussi pour avoir un large public. Les deux productions ont leurs similitudes dans le partage du pays d’origine et de la plate-forme, mais auront bientôt un nouveau lien que peu de gens connaissent. Regardez de quoi il s’agit !

Le programme créé par Peter Morgan qui dépeint la vie du la reine isabel II attend le lancement de son cinquième saison, qui nous a déjà fait découvrir Imelda Staunton dans le rôle principal, en remplacement d’Olivia Colman. Du côté du contenu de Shonda Rhimes, on passe par le tournage de son deuxième livraison, après être devenu l’émission avec la meilleure première de l’histoire du streaming.

Auparavant, nous vous disons la première relation que ces séries ont et c’est la Maison Wilton, un lieu qui a été utilisé par les deux productions comme scène principale. Bridgerton Il en a fait la maison de Daphne et Simon, et Castle Howard a été utilisé à l’extérieur. En échange La Couronne il l’a défini comme Buckingham Palace dans ses quatre saisons. Maintenant, grâce au nouveau casting, une nouvelle connexion a été ajoutée que vous devez savoir.







Comme nous l’avons mentionné, Imelda Staunton se prépare à être la reine Elizabeth II dans la cinquième tranche de La Couronne et c’est à cause d’elle que la relation suivante existe. Dans le casting de Bridgerton c’est trouvé Bessie Carter, qui joue Prudence Featherington, et est la fille de Staunton dans la vraie vie. L’interprète de 27 ans a hérité sa passion de sa mère, ainsi que de son père, Jim Carter, qui fait également partie du casting en tant que Butler Carson.

Il s’agit d’une famille d’artistes qui ont déjà leurs propres tubes et brillent désormais à l’écran de Netflix. Il y a eu récemment un conflit entre La Couronne Oui Bridgerton pour le lieu susmentionné, la Wilton House, car les deux ont dû s’adapter aux protocoles de la pandémie de coronavirus et ne pouvaient pas filmer en même temps, donc l’un a subi un plus grand retard.