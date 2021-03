Incontournable: Diego Boneta réagit à la nouvelle bande-annonce de la saison 2 de Luis Miguel

La série de Luis Miguel Il est devenu un succès en Amérique latine et dans d’autres pays du monde lors de sa première en 2018 sur le service de streaming Netflix, pour montrer un côté peu connu du chanteur. La deuxième saison se rapproche de plus en plus et son protagoniste, Diego Boneta, l’a anticipé avec une réaction du dernier trailer.

Dans la deuxième tranche, il y aura également Camila Sodi (Erika Camil), César Bordon (Hugo López) et Juan Pablo Zurita (Alejandro Basteri), en plus des nouveaux ajouts: Macarena Achaga (Michelle), Fernando Guallar (Mauricio Ambrosi), Pablo Cruz Guerrero (Patricio Robles), Canne Juan Ignacio (José Pérez), Teresa Ruiz (Azucena), Valery Sais (Young Michelle) et Axel Llunas (Sergio Basteri jeune).

Lundi, la première grande bande-annonce du deuxième opus est arrivée, après un premier regard qui a révélé la date de sortie et un petit clip du Soleil du Mexique chantant « Quel niveau de femme », dans lequel il effectue différents mouvements, gestes et caractéristiques qui il a fait l’artiste à la fin des années 90 et au début des années 2000.

Netflix est allé plus loin après l’avancée la plus complète du programme, dans laquelle ils reprennent l’histoire de Luismi à une étape différente de sa vie, inquiets de la disparition de sa mère, du lien rare avec sa fille Michelle et des problèmes de santé. Tout cela a été réagi en direct par Diego Boneta. Voir!







La deuxième saison de Luis Miguel, la série arrivera le 18 avril 2021 avec un épisode par semaine, comme dans le premier épisode, et ce sera tous les dimanches à 21h. Ce sera le retour après trois ans et plusieurs interruptions de tournage en raison de la pandémie de Coronavirus.