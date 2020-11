« Incompréhensible ». Un importateur Hyundai et Honda contre la fin du soutien aux hybrides

Confirmé l’approbation par l’Assemblée de la République et dans le cadre de la discussion du prochain budget de l’Etat pour 2021, de la limitation des incitations fiscales à l’achat d’hybrides et hybrides rechargeables, les premières voix de protestation commencent à émerger , de la part des constructeurs automobiles, concernant cette mesure. À commencer par Hyundai et Honda.

Critiquant, d’emblée, le manque de dialogue, de la part des dirigeants politiques, avec les opérateurs du secteur automobile, dont le marché a enregistré des chutes, sur cette année, de plus de 35%, l’importateur des marques automobiles Hyundai et Honda au Portugal, dans une déclaration signée par le PDG et membre du conseil d’administration, Sérgio Ribeiro, conteste la diminution du soutien gouvernemental à l’achat de véhicules hybrides et hybrides rechargeables. Garantissant, d’emblée, qu ‘«il n’y a aucune preuve scientifique pour justifier que les véhicules hybrides ou rechargeables sont plus polluants que les moteurs à combustion».

A ce titre, la prémisse qui a servi de base au changement de politique incitative et qui défend que les véhicules hybrides sont aussi ou plus polluants que les automobiles à moteur thermique, «ne traduit tout simplement pas la réalité», affirme le représentant national de la marque Sud-coréen dans notre pays.

Dans la déclaration, Hyundai Portugal rappelle également que « le Portugal est déjà l’un des marchés avec la charge fiscale la plus élevée sur les voitures », ainsi, « la mesure maintenant présentée ne fait pas plus que, dans certains cas, doubler la charge fiscale appliquée aux ces véhicules (hybrides et rechargeables), qui, rappelons-le, représentent déjà environ 20% du marché ».

« Bref, avec cette mesure, les Portugais paieront plus pour opter pour des voitures respectueuses de l’environnement, qui seront plus taxées », signe le PDG et membre du directoire de Hyundai Portugal, Sérgio Ribeiro, ajoutant que, dans un secteur qui emploie environ 150 000 personnes, de telles mesures entraîneront également, à court terme, «une grave récession, accentuée par la situation pandémique actuelle».

En outre, et dans la déclaration dirigée par le logo Honda, le principal responsable de l’importation de véhicules de marque japonaise, dans notre pays, considère, même, comme une «énorme irresponsabilité» et «incompréhensible», une telle mesure, réaffirmant, pour ceci, sa «profonde préoccupation face aux impacts», qui, prévient-il, auront «de graves répercussions sur l’orientation stratégique du secteur, mais principalement sur le spectre économique et social».

«L’enjeu est toute la stratégie commerciale définie par le secteur pour les années à venir, les engagements pris, l’engagement à trouver des solutions plus respectueuses de l’environnement, les énormes investissements déjà réalisés dans les stocks de véhicules et les milliers d’emplois. Nous n’avons pas choisi cette voie. Qui assumera la responsabilité? », Conclut la déclaration de Hyundai, le PDG chargé d’importer les deux importateurs, Sérgio Ribeiro.

