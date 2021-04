Incluez la corde, la zumba et les activités sportives dans votre routine pour réduire le poids et garder le corps en forme

Souvent, le même entraînement conduit à l’ennui. Apportez-y des modifications de temps en temps. Par exemple, si vous vous ennuyez en faisant des tapis roulants, vous pouvez inclure des exercices d’aérobic spéciaux dans la routine. Ils affectent tout le corps et aident à garder le corps en forme. Sachez quels entraînements vous pouvez inclure dans votre routine

1- Corde

Cela peut être facilement fait à la maison. La corde à sauter est également facilement disponible sur le marché.

Comment faire cela: Tout d’abord, marchez et réchauffez votre corps. Si vous sautez à la corde pour la première fois, commencez lentement. Sautez à la corde autant de fois que possible. Augmentez progressivement la vitesse. Faites cela pendant 30 secondes, puis arrêtez-vous pendant 30 secondes. Sautez ensuite à la corde pendant 30 secondes. Faites-le quotidiennement pendant 10 minutes.

2- Courir

Voici comment: Il s’agit d’un exercice d’aérobie. Pour cela, donnez 30 minutes par jour. Commencez par une promenade. Marchez 10 minutes le premier jour. Dans lequel une minute de course et une minute de course. Continuez à augmenter lentement ce cycle. Choisissez de belles chaussures et des vêtements confortables pour courir. Ayez toujours une bouteille d’eau. Marcher 2 kilomètres par jour brûle 100 calories.

LIRE LA SUITE: – Une marche de 5 jours par semaine prévient la perte de mémoire, prévient les effets du vieillissement sur le cerveau

3- Danse

Comment faire: C’est la façon la plus simple de faire de l’exercice. Ce qui rend les horaires de fitness intéressants. L’aérobic et la Zumba deviennent très populaires de nos jours, ce qui est un type de danse. Vous pouvez contrôler votre poids en faisant une Zumba par jour pendant une heure. Vous pouvez réduire jusqu’à 500 calories en faisant de l’aérobic pendant une demi-heure 5 jours par semaine.

4- Activité sportive

Comment faire: L’activité sportive est aussi une sorte d’entraînement cardio. Peut facilement garder le corps en forme dans les sports et les jeux avec des amis. Vous pouvez inclure le badminton, le tennis, le basket-ball, le football dans votre programme de remise en forme. Le cyclisme est également une excellente activité.

Sortir de l’environnement ennuyeux de la salle de sport vous fera non seulement vous sentir frais, mais vous gardera également en bonne santé. Ajustez la selle du vélo, gardez le dos droit et appliquez huit à 10 tours.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂