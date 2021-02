Incident de Lady Gaga Dognapping: ce que nous savons jusqu’à présent

Lady Gaga est une femme qui, à présent, n’a pas besoin d’être présentée. Elle est, en effet, une légende moderne.

Cela ne veut pas dire qu’elle n’est pas humaine comme le reste d’entre nous – et, comme le reste d’entre nous, elle peut être victime d’un crime.

Et c’est exactement ce qui vient d’arriver à la chanteuse de « Born This Way » le 24 février.

Voici ce que nous savons de l’horrible incident de dognapping de Lady Gaga jusqu’à présent.

Nous espérons que tout le monde – à deux et à quatre pattes – va bien et sera retrouvé en toute sécurité, très bientôt!

Son promeneur de chiens, Ryan Fischer, a été abattu le 24 février 2021.

Mercredi soir, 24 février 2021, le promeneur de chien de Lady Gaga, Ryan Fischer, a reçu une balle dans la poitrine alors qu’il promenait ses trois chiens à Los Angeles, en Californie. Au moment d’écrire ces lignes, son état est inconnu, mais il a été transporté à l’hôpital immédiatement.

Deux des bouledogues français ont été volés – mais le troisième s’est enfui et a été retrouvé plus tard.

Après que Fischer ait été abattu, le suspect – qui a été vu pour la dernière fois dans un véhicule blanc se dirigeant de North Sierra Bonita Avenue vers Hollywood Boulevard – a volé deux des bouledogues français de Lady Gaga, nommés Koji et Gustavo.

La troisième Frenchie, nommée Miss Asia, s’est rapidement enfuie et a ensuite été retrouvée par la police. Lorsque Miss Asia a été retrouvée, elle a été immédiatement renvoyée à Lady Gaga.

Lady Gaga offre une récompense de 500 000 € pour le retour des chiens.

Lady Gaga est actuellement en Italie, elle n’a donc pas été blessée lors de l’attaque.

Bien qu’il ne soit pas clair si ses chiens ont été spécifiquement ciblés, ce qui est clair, c’est qu’elle aime les chiens et offre un retour «sans questions» de 500 000 € pour Koji et Gustavo.

Les bouledogues français sont aujourd’hui l’une des races de chiens les plus populaires aux États-Unis.

Selon l’American Kennel Club, les bouledogues français sont aujourd’hui la quatrième race de chien la plus populaire aux États-Unis. Ils sont derrière le labrador retriever, le golden retriever et le berger allemand en tant que race de chien la plus populaire.

Mais ils sont aussi les plus faciles à voler.

Parce que les bouledogues français sont très demandés, et parce qu’ils sont si petits, ils sont faciles à voler.

« Le motif est la revente. Les voleurs savent qu’ils peuvent obtenir quelques milliers de dollars pour eux », a déclaré Tara Bruno, fondatrice de SNORT Rescue, une organisation qui sauve les bulldogs, les carlins et les terriers de Boston. Magazine de personnes.

Bruno a également déclaré que les gens volent également des bouledogues français sans intention malveillante simplement parce qu’ils ne peuvent pas se les payer – un éleveur de renom « Frenchie » peut gagner jusqu’à 5 000 € par chien.

Les médias sociaux ont rapidement réagi aux nouvelles – et les gens sont indignés.

Naturellement, à la minute où la nouvelle a été rendue publique, Lady Gaga est devenue un sujet tendance sur Twitter, et la réaction des médias sociaux aux dognappings est unanime: ce que les voleurs ont fait était à la fois scandaleux et haineux.

Découvrez quelques-unes des principales réactions ci-dessous.

Nous espérons que Ryan Fischer se remettra rapidement de ses blessures et que les Frenchies de Lady Gaga seront retrouvés sains et saufs!

Bernadette Giacomazzo est une rédactrice, écrivaine, photographe et publiciste dont le travail a été présenté dans People, Teen Vogue, Us Weekly, The Los Angeles Times, The New York Post, etc.