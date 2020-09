Incident à Birmingham: plusieurs personnes blessées par des blessures au couteau

Plusieurs attaques au couteau ont été signalées au cours de la nuit dans la ville britannique de Birmingham et plusieurs personnes ont été blessées. Le contexte de l’incident n’est toujours pas clair. Cependant, la police conseille aux habitants d’éviter le quartier du centre-ville.

Dans la ville britannique de Birmingham, un incident s’est produit pendant la nuit au cours duquel plusieurs personnes ont été blessées par des coups de couteau. Un message de la police locale a indiqué qu’une première attaque dans le centre-ville avait été signalée vers 0h30 du matin. Peu de temps après, de nouvelles attaques ont été signalées dans les environs immédiats.

“Pour le moment, nous ne pouvons pas dire combien de personnes ont été blessées ou quelle est la gravité des blessures”, a déclaré la police. Il y a des ambulanciers paramédicaux sur place pour fournir des soins médicaux aux blessés.

La police a qualifié l’incident d ‘«incident majeur» – c’est-à-dire un incident grave – et a conseillé aux habitants d’éviter le quartier du centre-ville. Certaines rues ont également été fermées. Mais rien ne peut être dit sur le fond. “A ce stade précoce, toute spéculation serait inappropriée”, indique le communiqué.

Avec un peu moins de 1,1 million d’habitants, Birmingham est la plus grande ville de la région des West Midlands en Angleterre et la deuxième plus grande de Grande-Bretagne. Dans le passé, il était considéré comme le cœur industriel du pays. En raison des cheminées de l’usine de fumage, il a été surnommé “Black Country”.