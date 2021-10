Incertitude après que le patron de Panzer Dragoon VR ait été faussement déclaré mort

Développement de Record de voyage Panzer Dragoon, une PSVR version de la légendaire série shmup sur rails de SEGA, a été plongée dans l’incertitude après la sortie officielle de Twitter Le compte a faussement déclaré que le PDG et producteur de Wildman, Haruto Watanabe, était mort. Une série de messages, repérés par Gematsu, a précisé plus tard que Watanabe est en fait bel et bien vivant, et la déclaration originale a été supprimée.

« Panzer Dragoon Voyage Record a été annulé en raison de l’annulation du contrat par SEGA et du décès du producteur, Haruto Watanabe, PDG de Wildman Inc », lit-on dans l’étrange message supprimé. « Merci pour votre soutien. » Un utilisateur clarifié sur Twitter: « Je suis allé au bureau de Wildman et je peux confirmer qu’il est sain et sauf. Beaucoup d’amis se rassemblent.

Le statut du jeu, décrit comme un « jeu de tir dramatique en réalité virtuelle », est inconnu. Il était présenté comme une « œuvre entièrement nouvelle » qui présenterait divers moments mémorables des titres originaux de Panzer Dragoon. Nous soupçonnons qu’il y a plus dans cette histoire, nous vous tiendrons donc au courant au fur et à mesure que nous en saurons plus.