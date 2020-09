Incendies de forêt en Californie: 172000 foyers font face à des pénuries d’électricité

Les vents forts, la sécheresse et la chaleur aggravent la situation dans les zones d’incendie de forêt en Californie. Des choses encore pires doivent maintenant être évitées: c’est pourquoi des dizaines de milliers de ménages verront leur électricité coupée et les forêts nationales seront fermées aux visiteurs.

Dans la lutte contre les incendies de forêt et de brousse dévastateurs en Californie, l’électricité a été coupée dans certaines parties de l’État américain. Le plus grand fournisseur d’énergie de Californie, PG&E, a commencé par un arrêt préventif des lignes électriques dans les zones particulièrement menacées, comme dans le nord de la vallée de Sacramento. Environ 172 000 ménages que PG&E approvisionne en électricité sont touchés, a indiqué la société. Cela devrait réduire le risque d’incendies de forêt provenant des lignes électriques sous tension, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, un dangereux feu de forêt et de brousse au sud-est de San Francisco dans la forêt nationale de la Sierra s’est propagé à un rythme dramatique. Selon les pompiers, l’incendie des soi-disant Creek Fires avait déjà couvert une superficie d’environ 550 kilomètres carrés mardi matin, soit environ deux fois plus que le week-end. A titre de comparaison: c’est plus du double de la superficie de la ville de Francfort. L’incendie n’a éclaté que vendredi.

L’incendie a détruit 45 maisons et menace désormais 5300 bâtiments, ont annoncé les pompiers de Fresno. Près de 1 100 pompiers, neuf hélicoptères et de nombreux avions de lutte contre l’incendie étaient en action. Jusqu’à présent, l’incendie a été maîtrisé à zéro pour cent, ont déclaré les pompiers. Le week-end, plus de 200 vacanciers ont été mis en sécurité par hélicoptère depuis un camping en forêt car la route d’accès n’était plus praticable.

Les systèmes de climatisation conduisent à des goulots d’étranglement électriques

Des vents forts étaient attendus dans la région jusqu’à mercredi, ce qui augmente encore le risque d’incendie dans les conditions actuellement très sèches et chaudes. Les pylônes électriques pourraient basculer, les branches pourraient arracher les câbles et provoquer des étincelles. Des lignes électriques endommagées avaient provoqué des incendies à plusieurs reprises dans le passé.

Le service public PG&E a appelé les gens à utiliser le moins d’électricité possible. Les conditions météorologiques extrêmes augmentent la demande sur le réseau électrique national, a-t-il déclaré. Lorsqu’il fait très chaud, les systèmes de climatisation en Californie fonctionnent à plein régime, ce qui peut entraîner des goulots d’étranglement électriques. En raison du risque d’incendies de forêt, de nombreuses forêts nationales de l’État de la côte ouest sont également fermées aux visiteurs. Les destinations touristiques populaires telles que la forêt nationale de Sequoia, connue pour ses séquoias, et la zone autour du mont Whitney (4 421 mètres), la plus haute montagne des États-Unis en dehors de l’Alaska, sont touchées.

Au cours des dernières semaines, la foudre a déclenché des centaines d’incendies dans l’État de la côte ouest. Dans la chaleur de la semaine, de nouveaux incendies ont également éclaté dans le sud de la Californie. Cette année, plus de 8 100 kilomètres carrés de terres avaient déjà brûlé en Californie, a indiqué l’agence de protection contre les incendies. Cela correspond à environ la moitié de la superficie du Schleswig-Holstein. La destruction dépasse désormais toute la zone d’incendie de 2018, lorsque de nombreux incendies de forêt ont également fait rage en Californie. Environ 14 000 pompiers sont actuellement impliqués dans divers incendies, a-t-il déclaré.