Inbetweeners Star Simon Bird lance un nouveau look pour la comédie à venir

L’acteur britannique Simon Bird est surtout connu pour avoir joué le rôle de l’écolier Will McKenzie dans la série comique à succès E4 Les Intermédiaires.

Cependant, le Simon Bird auquel nous sommes apparemment tous habitués a récemment fait ses débuts avec une énorme cure de jouvence et est maintenant presque entièrement méconnaissable.

Dans des images récentes sur le tournage d’une comédie à venir, Bird peut être vu enfiler une perruque coupe bol très sévère avec un costume gris et beige.

Des photos ont été prises alors que l’acteur était sur le plateau de tournage d’une toute nouvelle émission de Channel 4 intitulée Tout le monde brûlequi est basé dans le Cheshire et devrait être diffusé plus tard cette année.

Channel 4 a publié un communiqué de presse pour la nouvelle série comique en six parties, disant: « Tout le monde brûle explore la vie dans une communauté hyper-religieuse et demande : comment une famille idiosyncrasique naviguant dans la vie moderne se protège-t-elle du feu éternel de l’enfer ? »

Écrite par Dillon Mapletoft et Oliver Taylor, la nouvelle série propose « une distribution d’ensemble passionnante », dont Al Roberts (Stath loue des appartements), Lloyd Griffith (C’est un peché) et Kadiff Kirwan (Je peux te détruire) Juste pour en nommer quelques-uns.

Beatrice Springborn, présidente d’Universal International Studios, a récemment publié une déclaration : «Tout le monde brûle est une série irrévérencieuse, hilarante et réconfortante des brillants esprits créatifs de Dillon et Oliver.

Channel 4 a surnommé la série : « Une comédie de passage à l’âge adulte sur une famille mancunienne et la secte chrétienne puritaine à laquelle elle est dévouée ».

L’intrigue suit Simon Bird, qui joue le rôle du patriarcal David Lewis, et sa famille alors qu’ils traversent leur relation avec la piété et la damnation.

« Tout le monde brûle est une exploration subversive, authentique et drôlement mordante de ce que cela fait d’équilibrer la foi, la famille et l’identité dans un monde qui pourrait se terminer demain (mais ne le sera probablement pas) », a ajouté Channel 4.

Alors que Simon Bird sera à jamais lié à l’adolescent maladroit et embarrassant, Will McKenzie, qu’il a joué aux côtés des co-stars Joe Thomas, Blake Harrison et James Buckley, cette nouvelle coiffure prouve ses capacités de caméléon.